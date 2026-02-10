قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
يورجن كلوب يضع شروطا للموافقة على تدريب ريال مدريد

إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحركات مبكرة من الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، تمهيدًا لاحتمالية توليه قيادة ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، في ظل تراجع نتائج الفريق الملكي مؤخرًا.

وحسب موقع Defensa Central، فإن كلوب بدأ بالفعل في تصور مشروعه الفني مع ريال مدريد، حيث اشترط التعاقد مع مدافعين في قلب الدفاع، إلى جانب تدعيم خط الوسط بلاعبين جديدين، فضلًا عن إعادة المهاجم الشاب إندريك ومنحه دورًا داخل الفريق، كجزء من رؤيته المستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد تكثف اتصالاتها خلال الفترة الحالية من أجل حسم ملف المدرب الجديد، ويأتي اسم كلوب ضمن أبرز الخيارات المطروحة لقيادة الفريق في الصيف المقبل.

ورغم ارتباط اسمه بقوة بالنادي الملكي، فإن كلوب لا يزال متحفظًا في تصريحاته، مكتفيًا بالإشارة إلى أن كل الاحتمالات تبقى واردة، دون أن يحسم موقفه بشكل قاطع، وهو ما يُبقي حالة الترقب قائمة بين جماهير ريال مدريد.

يُذكر أن اسم كلوب طُرح داخل أروقة ريال مدريد منذ عام 2014، إلا أن الإدارة حينها أبدت تحفظًا رغم نجاحاته اللافتة مع بوروسيا دورتموند، قبل أن يخسر لاحقًا نهائيين لدوري أبطال أوروبا مع ليفربول أمام الفريق الملكي.

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

د. نظير عياد

المفتي لطلاب الأزهر: الإلحاد أحد ألوان التطرف ومجاوزة صريحة لحد الاعتدال الفكري والديني

الصوم

حكم صوم شهر شعبان كاملًا لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة تحويل القبلة.. وتكرّم المشاركين في الدورة لإعداد الدعاة

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة تحويل القبلة.. وتكرّم المشاركين بدورة إعداد الدعاة

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

