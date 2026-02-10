يورجن كلوب يضع شروطا للموافقة على تدريب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحركات مبكرة من الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، تمهيدًا لاحتمالية توليه قيادة ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، في ظل تراجع نتائج الفريق الملكي مؤخرًا.

وحسب موقع Defensa Central، فإن كلوب بدأ بالفعل في تصور مشروعه الفني مع ريال مدريد، حيث اشترط التعاقد مع مدافعين في قلب الدفاع، إلى جانب تدعيم خط الوسط بلاعبين جديدين، فضلًا عن إعادة المهاجم الشاب إندريك ومنحه دورًا داخل الفريق، كجزء من رؤيته المستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد تكثف اتصالاتها خلال الفترة الحالية من أجل حسم ملف المدرب الجديد، ويأتي اسم كلوب ضمن أبرز الخيارات المطروحة لقيادة الفريق في الصيف المقبل.

ورغم ارتباط اسمه بقوة بالنادي الملكي، فإن كلوب لا يزال متحفظًا في تصريحاته، مكتفيًا بالإشارة إلى أن كل الاحتمالات تبقى واردة، دون أن يحسم موقفه بشكل قاطع، وهو ما يُبقي حالة الترقب قائمة بين جماهير ريال مدريد.

يُذكر أن اسم كلوب طُرح داخل أروقة ريال مدريد منذ عام 2014، إلا أن الإدارة حينها أبدت تحفظًا رغم نجاحاته اللافتة مع بوروسيا دورتموند، قبل أن يخسر لاحقًا نهائيين لدوري أبطال أوروبا مع ليفربول أمام الفريق الملكي.