طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

المكونات (لكل 4 تورتيلا):

• تورتيلا: 4 رغيف متوسط

• لحم مفروم بقري: 400 جرام

• بصل مفروم ناعم: 1 حبة (حوالي 120 جرام)

• ثوم مفروم: 3 فصوص (حوالي 15 جرام)

• جبنة فيتا: 150 جرام

• زيت نباتي: 2 ملعقة كبيرة (30 مل)

• بابريكا: 1 ملعقة صغيرة (5 جرام)

• كمون مطحون: ½ ملعقة صغيرة (2 جرام)

• فلفل أسود: ½ ملعقة صغيرة (2 جرام)

• ملح: 1 ملعقة صغيرة (5 جرام) أو حسب الذوق

• بقدونس مفروم (اختياري): 1 ملعقة كبيرة (5 جرام)

• زبدة أو زيت للتحمير الخفيف: 1 ملعقة صغيرة (5 جرام)

طريقة التحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

1. سخّن الزيت في طاسة على نار متوسطة، وشوّح البصل لحد ما يذبل ويشف.

2. أضف الثوم وقلّب 30 ثانية لحد ما تطلع ريحته.

3. أضف اللحم المفروم وقلّب كويس لحد ما يستوي ويتفكك تمامًا ويتشوح من غير سوائل.

4. تبّل بالملح، الفلفل الأسود، الكمون، والبابريكا، وقلّب دقيقة. ارفع الخليط من على النار.

5. في بولة، فتّت جبنة الفيتا واخلطها مع البقدونس (اختياري).

6. افرد رغيف التورتيلا، حط طبقة من اللحم المفروم، وفوقها شوية فيتا.

7. لفّ التورتيلا رول أو اطبقها نصين حسب ما تحب.

8. سخّن طاسة على نار متوسطة وادهِنها مسحة زبدة/زيت، وحمّر التورتيلا من الجانبين لحد ما تاخد لون دهبي وتسيّح الجبنة.

9. قدّمها سخنة.