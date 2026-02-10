قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
بالصور

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

رنا عصمت

التهاب الحلق من أكثر الأعراض المزعجة التي تصاحب نزلات. البرد، ويمكن أن يجعل الكلام والأكل صعبين، ويؤثر على الراحة اليومية.

هناك وصفات طبيعية تساعدك على تهدئة التهاب الحلق وتقليل مدة المرض بشكل ملحوظ وفقا لموقع ديلى ميرور.

لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

 

1- فهم التهاب الحلق عند نزلات البرد

نزلات البرد تسببها فيروسات مثل فيروسات الرينو أو كورونا الموسمية. عندما تصيب هذه الفيروسات الجهاز التنفسي العلوي، يرسل جهازك المناعي إشارات للالتهاب لمحاربة الفيروس.

هذا الالتهاب يؤدي إلى تورم الأنسجة في الحلق والحلق الخلفي.

يزداد إفراز المخاط، مما يسبب الحكة، الألم، واحتقان الحلق.

غالبًا ما يكون الالتهاب فيروسياً وليس بكتيرياً، لذلك المضادات الحيوية عادة غير فعالة إلا إذا كان هناك عدوى ثانوية.

ملحوظة:معظم التهابات الحلق تستمر 3–7 أيام، لكن اتباع خطوات علاجية صحيحة يمكن أن يقلل الألم ويختصر فترة التعافي.

2- الأعراض الشائعة لالتهاب الحلق أثناء نزلات البرد

ألم وحرقان أثناء البلع

جفاف الحلق وتهيجه

احمرار في الحلق واللوزتين

إفراز مخاط زائد

أحيانًا حرارة بسيطة، صداع، سعال، رشح

3- خطوات سريعة للتخفيف من التهاب الحلق

أ) الترطيب المكثف

شرب الماء باستمرار: 2–3 لتر يوميًا، للحفاظ على رطوبة الحلق وتخفيف التهيج.

مشروبات دافئة: شاي أعشاب، مرق دافئ، أو ماء دافئ مع عصرة ليمون.

تجنب المشروبات الغازية أو الكحولية لأنها تجفف الحلق أكثر.

ب) الغرغرة بماء دافئ وملح

أضف نصف ملعقة صغيرة ملح إلى كوب ماء دافئ

الغرغرة 2–3 مرات يوميًا

تساعد على قتل الجراثيم وتخفيف التورم

ج) العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة عسل قبل النوم أو مع مشروب دافئ

له خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للحلق

مناسب للأطفال أكبر من سنة

د) الراحة الصوتية

تجنب الصراخ أو الكلام المجهد

خفف من استخدام الهاتف أو المحادثات الطويلة

الراحة تساعد على التقليل من التهاب الأنسجة

هـ) الحفاظ على الرطوبة في الهواء

استخدام مرطب هواء في الغرفة

الاستنشاق بالبخار (من وعاء ماء ساخن) لتخفيف الاحتقان

4- الأطعمة والمشروبات المساعدة

الأطعمة اللينة والدافئة: شوربة الدجاج، البطاطس المهروسة، عصائر طبيعية مخففة

الأعشاب المهدئة: الزنجبيل، البابونج، النعناع

فيتامين C: من الفواكه الطازجة مثل البرتقال والكيوي لدعم المناعة

الثوم الطبيعي: مضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات، يمكن إضافته للشوربات

 تجنب: الأطعمة الحارة جدًا، المقلية، أو الحمضيات المركزّة إذا زادت التهيج

5- الأدوية المنزلية والطبية

مسكنات الألم مثل باراسيتامول أو إيبوبروفين لتخفيف الألم والحرارة

بخاخات الحلق المحتوية على مرطبات ومخدرات موضعية مؤقتة

استشارة الطبيب إذا استمر الألم أكثر من 7 أيام أو ظهرت حرارة عالية، صعوبة في البلع، أو تورم الغدد.

6- عادات يومية لتقوية الحلق والمناعة

النوم الكافي 7–8 ساعات لتعزيز الجهاز المناعي

ممارسة رياضة خفيفة مثل المشي لدعم المناعة

غسل اليدين باستمرار لتقليل خطر العدوى الثانوية

تقليل التوتر النفسي الذي يضعف المناعة ويزيد الالتهاب

7- متى يجب مراجعة الطبيب فورًا؟

إذا كان الألم شديد جدًا ولم يتحسن خلال يومين

ارتفاع الحرارة عن 38.5°

ظهور صعوبة في التنفس أو البلع

ظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين

