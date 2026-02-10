قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
أول تعليق من اتحاد الطائرة على حادث حافلة فريق الناشئين السكندري
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الروسية لبحث التعاون وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
حماس : حكومة نتنياهو تريد إفشال خطة الرئيس ترامب للسلام
طرح أصغر سيارة SUV كهربائية من بي إم دبليو
رياضة

أول تعليق من اتحاد الطائرة على حادث حافلة فريق الناشئين السكندري

حافلة الاتحاد السكندري
حافلة الاتحاد السكندري
إسلام مقلد

أعرب الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعبي نادي الاتحاد السكندري تحت 15 عامًا، بعد تعرضهم لحادث أليم نتيجة انقلاب الحافلة الخاصة بالفريق أثناء توجههم لمباراة وادي دجلة بمدينة السادس من أكتوبر.

تفاصيل الحادث

كشف إسماعيل محمد، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن الحافلة تعرضت للانقلاب بالقرب من مطار سفنكس أثناء التوجه إلى القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 لاعبين من الفريق، تتراوح ما بين كسور وتهتك في أربطة الركبة. كما تعرض مدرب الفريق والمدير الإداري لإصابات، فيما أصيب سائق الحافلة إصابة قوية في اليد قد تستدعي التدخل الطبي وربما بتر اليد.

متابعة الاتحاد والدعم الطبي

وأكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة متابعته لحالة المصابين عن كثب، حيث تحرك اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، إلى المستشفى لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشفاء. كما تقدم الاتحاد بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لجميع اللاعبين، مع تقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة وجماهير نادي الاتحاد السكندري.

تحرك مجلس إدارة النادي

أوضح إسماعيل محمد أنه تحرك فور علمه بالحادث من مدينة الإسكندرية إلى القاهرة للاطمئنان على حالة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، مؤكداً أن النادي سيعمل على تقديم كل الدعم الطبي والمعنوي للفريق حتى يتماثل الجميع للشفاء.

الاتحاد المصري للكرة الطائرة الاتحاد المصري نادي الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري انقلاب الحافلة وادي دجلة

