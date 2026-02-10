أول تعليق من اتحاد الطائرة على حادث حافلة فريق الناشئين السكندري

أعرب الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعبي نادي الاتحاد السكندري تحت 15 عامًا، بعد تعرضهم لحادث أليم نتيجة انقلاب الحافلة الخاصة بالفريق أثناء توجههم لمباراة وادي دجلة بمدينة السادس من أكتوبر.

تفاصيل الحادث

كشف إسماعيل محمد، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن الحافلة تعرضت للانقلاب بالقرب من مطار سفنكس أثناء التوجه إلى القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 لاعبين من الفريق، تتراوح ما بين كسور وتهتك في أربطة الركبة. كما تعرض مدرب الفريق والمدير الإداري لإصابات، فيما أصيب سائق الحافلة إصابة قوية في اليد قد تستدعي التدخل الطبي وربما بتر اليد.

متابعة الاتحاد والدعم الطبي

وأكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة متابعته لحالة المصابين عن كثب، حيث تحرك اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، إلى المستشفى لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشفاء. كما تقدم الاتحاد بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لجميع اللاعبين، مع تقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة وجماهير نادي الاتحاد السكندري.

تحرك مجلس إدارة النادي

أوضح إسماعيل محمد أنه تحرك فور علمه بالحادث من مدينة الإسكندرية إلى القاهرة للاطمئنان على حالة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، مؤكداً أن النادي سيعمل على تقديم كل الدعم الطبي والمعنوي للفريق حتى يتماثل الجميع للشفاء.