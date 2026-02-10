انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة

شهد الطريق الصحراوي بالقرب من مطار سفنكس بمدينة 6 أكتوبر انقلاب ميني باص يقل لاعبي فريق الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري ما أسفر عن إصابة 8 لاعبين بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة النجدة بوقوع حادث على الطريق الصحراوي بالقرب من مطار سفنكس وحدوث إصابات، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مسرح البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميني باص تابعة لنادي الاتحاد السكندري تقل فريق الكرة الطائرة الذي كان في طريقه لنادي وادي دجلة للقاء الفريق في مباراة.

وقع الحادث بالقرب من مطار سفنكس بمدينة أكتوبر، و أسفر عن إصابة 8 أشخاص من لاعبي فريق الكرة الطائرة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق، فيما تجرى التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.