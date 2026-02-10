قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد

الدكتور عبد العزيز قنصوة
الدكتور عبد العزيز قنصوة
نهلة الشربيني

بعد تولي الدكتور عبد العزيز قنصوة حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتوزع أمامه مجموعة من الملفات والمشروعات المهمة التي تتطلب متابعة دقيقة وتنفيذ فعال:

1. الربط بين الجامعات والصناعة

يركز على تنفيذ مخرجات مبادرة "تحالف وتنمية" بالتعاون مع القطاع الصناعي والخاص، لتطوير مشروعات تخدم المجتمع وحل القضايا المجتمعية.

2. استكمال الجامعات الأهلية

يشمل ذلك متابعة المشروعات التي بدأت في عهد الوزير السابق أيمن عاشور، من حيث تحديد الكليات والتخصصات، وتجهيز المباني، واستكمال الهيكل الإداري والعاملين.

3. الجامعات الجديدة والمتخصصة

تتصدر الجامعات الجديدة قائمة الأولويات، لا سيما الجامعات المتخصصة مثل جامعة الغذاء وجامعة النقل، المقرر بدء الدراسة بهما العام المقبل.

4. الجامعات التكنولوجية

يتضمن متابعة توجيهات القيادة السياسية بشأن الجامعات التكنولوجية وافتتاح عدد من هذه الجامعات خلال الفترة المقبلة.

5. تدويل التعليم العالي واستقطاب الطلاب الوافدين

يشمل هذا الملف جذب مؤسسات تعليمية دولية للعمل في مصر وفتح فروع جديدة للجامعات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين في إطار خطة الدولة لتعزيز التعليم المصري عالميًا.

6. التعليم المستمر والتعليم المفتوح

يمثل هذا الملف أولوية بعد صدور حكم قضائي بإعادة العمل به، مع متابعة تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بتطبيق التعليم المستمر.

7. التنسيق مع وزارة التربية والتعليم

ويشمل ذلك تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم ما قبل الجامعي وربط الجامعات بنظام البكالوريا الجديد، بالإضافة إلى تحديث آلية تنسيق الجامعات لتتناسب مع النظام الجديد.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

الشيخ خالد الجندي

له أثر عظيم.. خالد الجندي: تخصيص مصلى في البيوت منهج أصيل سار عليه الصحابة

وزير الأوقاف يلتقي وفدًا من أساتذة جامعات إندونيسيا

وزير الأوقاف لوفد إندونيسي: السفارة العلمية لأبناء الأزهر تضيء الدنيا بالاستنارة والوسطية

دعاء المغرب للتوبة

دعاء المغرب للتوبة ليوم 23 شعبان.. اغتنم أفضل الدعوات تفتح لك باب المغفرة

بالصور

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

