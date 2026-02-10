بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد

بعد تولي الدكتور عبد العزيز قنصوة حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتوزع أمامه مجموعة من الملفات والمشروعات المهمة التي تتطلب متابعة دقيقة وتنفيذ فعال:

1. الربط بين الجامعات والصناعة

يركز على تنفيذ مخرجات مبادرة "تحالف وتنمية" بالتعاون مع القطاع الصناعي والخاص، لتطوير مشروعات تخدم المجتمع وحل القضايا المجتمعية.

2. استكمال الجامعات الأهلية

يشمل ذلك متابعة المشروعات التي بدأت في عهد الوزير السابق أيمن عاشور، من حيث تحديد الكليات والتخصصات، وتجهيز المباني، واستكمال الهيكل الإداري والعاملين.

3. الجامعات الجديدة والمتخصصة

تتصدر الجامعات الجديدة قائمة الأولويات، لا سيما الجامعات المتخصصة مثل جامعة الغذاء وجامعة النقل، المقرر بدء الدراسة بهما العام المقبل.

4. الجامعات التكنولوجية

يتضمن متابعة توجيهات القيادة السياسية بشأن الجامعات التكنولوجية وافتتاح عدد من هذه الجامعات خلال الفترة المقبلة.

5. تدويل التعليم العالي واستقطاب الطلاب الوافدين

يشمل هذا الملف جذب مؤسسات تعليمية دولية للعمل في مصر وفتح فروع جديدة للجامعات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين في إطار خطة الدولة لتعزيز التعليم المصري عالميًا.

6. التعليم المستمر والتعليم المفتوح

يمثل هذا الملف أولوية بعد صدور حكم قضائي بإعادة العمل به، مع متابعة تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بتطبيق التعليم المستمر.

7. التنسيق مع وزارة التربية والتعليم

ويشمل ذلك تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم ما قبل الجامعي وربط الجامعات بنظام البكالوريا الجديد، بالإضافة إلى تحديث آلية تنسيق الجامعات لتتناسب مع النظام الجديد.