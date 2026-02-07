التعليم العالي تعلن عن منح جديد من جمهورية التشيك.. تفاصيل التقديم

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه مدة كل منها عام ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة خمسة أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات ( الهندسة – العلوم الأساسية – الفيزياء النظرية والتطبيقية – اللغة التشيكية وآدابها ) .

شروط التقدم للمنحة :

 أولا : لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراة

• أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية - المعاهد - الهيئات - المراكز البحثية .

• ألا يزيد سن المتقدم لجمع المادة العلمية للدكتوراه عن 35 سنة في تاريخ بدء الإعلان .

• أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو باحث مساعد أو ما يعادلها بأحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات .

• ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين .

• ألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات ( عند التقدم للمنحة ) .

• أن يكون حاصل على شهادة أيلتس 5.5 أو تويفل 80 .

 ثانيا : للمهمات العلمية

• أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية - المعاهد - الهيئات - المراكز البحثية .

• ألا يزيد سن عن 40 عام للمدرس ، 50 عام للأستاذ المساعد ، 55 عام للأستاذ كحد أقصى في تاريخ بدء الإعلان .

• أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا أو أستاذ مساعد أو أستاذ أو ما يعادلها بأحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات .

• أن يكون حاصل على شهادة أيلتس 5.5 أو تويفل 80 .

 قيمة المنحة :

• تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب التشيكي "طبقًا للبرنامج التنفيذي المبرم بين الجانبين " لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالإضافة إلى تذاكر السفر ذهابًا وعودة . وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات

 المستندات المطلوبة :

• استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ( موضحًا بها تاريخ التعيين والتخصص ) .

• خطاب ترشيح من جهة العمل .

• خطاب من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأى منحة أو بعثة أخرى وكذا عدم حصول المتقدم على أى منحة أو مهمة علمية ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر .

• عدد 2 نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية ( معتمدة ) .

• أصل وصورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من ( شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ) لمرشحى جمع المادة العلمية .

• أصل وصورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة الدكتوراه لمرشحى المهمات العلمية .

• عدد 3 صور شخصية – عدد 2 صورة من جواز السفر صالح لمدة لا تقل عن 3 سنوات .