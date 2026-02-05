وزير التعليم العالي يشهد انطلاق يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بجامعة سيرجي بباريس

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق فعاليات يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي، الذي استضافته جامعة سيرجي باريس CY Cergy Paris University، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية وثراء التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وافتُتحت فعاليات الملتقى بكلمات ترحيبية ألقاها لوران غاتينو رئيس جامعة سيرجي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات وأمين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حيث أشار المتحدثون إلى الأهمية القصوى للأطر المرجعية والاتفاقيات الموقعة، خاصة في مجالات البعثات، وتفعيل المنح المصرية الفرنسية، والتبادل الطلابي، وبرامج الدرجات المزدوجة، بما يضمن تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات المصرية والفرنسية أنهت استعداداتها لانطلاق برامج التعاون، موضحًا أن هذا الملتقى يعكس متانة العلاقة بين البلدين، ويؤكد على الدور المحوري لمشروع "بيت مصر" في باريس والجامعة الفرنسية في مصر، في دعم تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز برامج الدرجات المزدوجة والبعثات والمنح المشتركة، بما يسهم في تطوير جودة التعليم وبناء القدرات البشرية.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن الشراكات الأكاديمية مع الجامعات الفرنسية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ودعم برامج التبادل الطلابي والدرجات المزدوجة، بما يعزز من تنافسية الخريجين ويضمن استدامة التعاون الأكاديمي المشترك.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد، أن انعقاد هذا الملتقى يعكس التوسع المستمر في برامج البعثات والمنح المشتركة، ويدعم دمج الجامعات المصرية في الشبكات الأكاديمية والبحثية الدولية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون العلمي، ويتيح فرصًا للباحثين المصريين للمشاركة في البرامج الأوروبية مثل Horizon Europe.

ومن جانبه، رحب السيد/ لوران غاتينو، رئيس جامعة سيرجي باريس، بالوفود المشاركة، مؤكّدًا أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتعزيز أطر التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يعكس إرادة مشتركة لتوسيع برامج التبادل الطلابي والبحثي، ودعم مشاريع الدرجات المزدوجة، بما يسهم في تطوير القدرات الأكاديمية والبحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، ويُعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي مشاركة واسعة، بحضور الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والد. ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، إلى جانب ممثلين عن المركز القومي للبحوث NRC والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS، وذلك لبحث إستراتيجيات التمويل المبتكرة، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات التنمية، من خلال جلسات وورش عمل تخصصية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، التقى الدكتور أيمن عاشور بالسيدة إليونور كاروا، نائب وزير الخارجية الفرنسي لشؤون الفرانكفونية والعلاقات الدولية، حيث تناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين الجانبين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وبحث سبل تعزيز التعاون المثمر في هذه المجالات، ودعم برامج التبادل الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية المصرية والفرنسية، ومن جانبها، أكدت السيدة إليونور كاروا، نائب وزير الخارجية الفرنسي لشؤون الفرانكفونية والعلاقات الدولية، أن فعاليات يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين، وتوسيع برامج التبادل الطلابي والدرجات المزدوجة، بما يساهم في تطوير جودة التعليم، وبناء كوادر علمية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجالات التعليم والبحث العلمي.

كما شهدت الفعاليات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات والجامعات المصرية والفرنسية، من بينها توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة فاتيل Vatel الدولية، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التعليم السياحي والفندقي بجمهورية فرنسا، والمجلس الأعلى للجامعات وهيئة دعم وتطوير الجامعات، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي في مجال السياحة والفنادق، وقد وقّعت على المذكرة عدد من الجامعات المشاركة، شملت جامعة العلمين الدولية، وجامعة الإسكندرية، وجامعة العاصمة، وجامعة المنصورة.

وفي السياق ذاته، وقّعت جامعة الإسكندرية ثلاث اتفاقيات تعاون مع جامعة كان Caen، من بينها اتفاقية لإنشاء أول درجة مزدوجة في الصيدلة، إلى جانب اتفاقيات في مجالي الزراعة واللغات التطبيقية، كما وقّعت جامعة الإسكندرية اتفاقية إطارية واتفاقية لتبادل الطلاب، مع جامعة سيرجي، كما وقّعت الجامعة الفرنسية في مصر عددًا من الاتفاقيات مع بعض الجامعات الفرنسية، بما يعزز من شبكة الشراكات الأكاديمية الدولية، ويدعم تبادل الخبرات والبرامج التعليمية المشتركة.