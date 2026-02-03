وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في فعاليات اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي الذي ينظمه قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري في باريس بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بالشراكة مع السفارة الفرنسية، والذي يُعقد بجامعة CY Cergy، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات الجامعية الموقعة بين مصر وفرنسا.

وتأتي هذه المشاركة في سياق متابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥، والتي أسفرت عن توقيع ٤٢ اتفاقية تعاون بين ١٣ جامعة مصرية و٢٣ جامعة فرنسية، ودخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ الفعلي.

ويُعد هذا الحدث هو المحطة الثانية لمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات، بعد انعقاد اللقاء الأول بالقاهرة في أكتوبر الماضي، بما يعكس الزخم المتواصل في مسار التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

ويرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات المصرية.

ومن الجانب الفرنسي، يشارك عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية، حيث تتضمن الفعاليات عقد جلسات عمل وجلسات نقاشية مشتركة، تستهدف تعزيز الشراكات الأكاديمية، وتوسيع مجالات التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشهد الزيارة عقد عدد من اللقاءات التي تستهدف دعم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وبحث آليات تطوير برامج التبادل الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية والفرنسية.