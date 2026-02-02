قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتحاد الغرف التركية: مصر بوابة استراتيجية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا
ميكروباص يصطدم برصيف محطة الرسوم وإصابة 9 أشخاص بالبدرشين
وزير المالية: الحكومة تقدم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك وتذلل كافة العقبات أمامهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة جديدة بالاشتراك مع السفارة الفرنسية.. التفاصيل
الإمارات تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل في الأشهر المقبلة
المشاط: حشد 3.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ومنح تنموية
كامل دعمنا للنيجر .. مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في نيامي
التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل لمنح دراسية.. تفاصيل التقديم
دعاء اليوم 14 شعبان .. يشرح صدرك ويصب عليك الخير صبا
كهربا بدون نادي .. لعنة الأهلي والزمالك تضرب الفولت العالي
المبعوث الأمريكي يزور إسرائيل.. وخطط للقاء نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال
حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي تعلن عن 20 منحة جديدة بالاشتراك مع السفارة الفرنسية.. التفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات
نهلة الشربيني

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الإدارة المركزية للبعثات)  بوزارة التعليم العالي والسفارة الفرنسية بالقاهرة عن 20 منحة بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا لطلبة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026 كالآتي:

- منح لمدة ستة أشهر لإجراء أبحاث للدكتوراه

- منح لمدة 12 شهر لأبحاث الدكتوراه بنظام الإشراف المشترك (مقسمة على فترتين كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)

ـ منح لمدة 18 شهر بنظام الإشراف المشترك ( مقسمة على ثلاث فترات كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)

مجالات البحث:

جميع مجالات البحث الأكاديمي متاحة مع إعطاء أولوية للمجالات الآتية:

ـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، الربوتات، الأمن السيبراني والاتصال)

ـ العلوم البيئية والطاقة المتجددة: (علم الأحياء، معالجة المياه والنفايات، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، التنوع البيولوجي، التغير المناخي وتأثيراته)

ـ العلوم الصحية:( البحوث الطبية الحيوية، تكنولوجيا النانو، التطبيقات الطبية الحيوية المتقدمة)

ـ الزراعة والاغذية الزراعية.

ـ العلوم الاجتماعية والانسانية: (اقتصاد، إدارة ـ علم الآثار، لغويات، تعليم ـ علوم سياسية، قانون)

شروط القبول:

أن يكون مصري الجنسية.

ألا يزيد سن المتقدم للبعثة عن 35 عامًا في تاريخ بدء الإعلان.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ألا يكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة بغرض الحصول على الدكتوراه من قبل.

أن يكون المتقدم مدرس مساعد أو باحث مساعد وأن يكون حاصل على الماجستير في تخصص البعثة.

أن يكون تسجيل موضوع الرسالة شرط للسفر.

التسجيل للدكتوراه بإحدى الجامعات المصرية، على ألا تزيد المدة عن 3 أعوام في تاريخ الإعلان.

أن يكون الدارس غير مشترك في مشاريع آخري جارية بتمويل من الحكومة الفرنسية.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها اعفاءاً نهائياً.

إجادة اللغة الانجليزية (بمستوى لغوي المطلوب في اللغة الانجليزية 5.5 ILETS أو إجاده اللغة الفرنسية (بمستوى لغوي TCF أو DELF B2.، على أن تكون شهادة اللغة سارية في تاريخ بداية الإعلان.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

جهاز مدينة المنصورة الجديدة يلتقي سكان المدينة لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم

جانب من اللقاء

المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي في العلمين الجديدة لبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية

صورة أرشيفية

إطلاق التيار الكهربائي بمشروعات سكنية وتوسعات عمرانية بقنا الجديدة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد