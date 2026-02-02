التعليم العالي تعلن عن 20 منحة جديدة بالاشتراك مع السفارة الفرنسية.. التفاصيل

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الإدارة المركزية للبعثات) بوزارة التعليم العالي والسفارة الفرنسية بالقاهرة عن 20 منحة بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا لطلبة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026 كالآتي:

- منح لمدة ستة أشهر لإجراء أبحاث للدكتوراه

- منح لمدة 12 شهر لأبحاث الدكتوراه بنظام الإشراف المشترك (مقسمة على فترتين كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)

ـ منح لمدة 18 شهر بنظام الإشراف المشترك ( مقسمة على ثلاث فترات كل فترة 6 أشهر وفقاً لاحتياجات البحث)

مجالات البحث:

جميع مجالات البحث الأكاديمي متاحة مع إعطاء أولوية للمجالات الآتية:

ـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، الربوتات، الأمن السيبراني والاتصال)

ـ العلوم البيئية والطاقة المتجددة: (علم الأحياء، معالجة المياه والنفايات، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، التنوع البيولوجي، التغير المناخي وتأثيراته)

ـ العلوم الصحية:( البحوث الطبية الحيوية، تكنولوجيا النانو، التطبيقات الطبية الحيوية المتقدمة)

ـ الزراعة والاغذية الزراعية.

ـ العلوم الاجتماعية والانسانية: (اقتصاد، إدارة ـ علم الآثار، لغويات، تعليم ـ علوم سياسية، قانون)

شروط القبول:

أن يكون مصري الجنسية.

ألا يزيد سن المتقدم للبعثة عن 35 عامًا في تاريخ بدء الإعلان.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ألا يكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة بغرض الحصول على الدكتوراه من قبل.

أن يكون المتقدم مدرس مساعد أو باحث مساعد وأن يكون حاصل على الماجستير في تخصص البعثة.

أن يكون تسجيل موضوع الرسالة شرط للسفر.

التسجيل للدكتوراه بإحدى الجامعات المصرية، على ألا تزيد المدة عن 3 أعوام في تاريخ الإعلان.

أن يكون الدارس غير مشترك في مشاريع آخري جارية بتمويل من الحكومة الفرنسية.

إجادة اللغة الانجليزية (بمستوى لغوي المطلوب في اللغة الانجليزية 5.5 ILETS أو إجاده اللغة الفرنسية (بمستوى لغوي TCF أو DELF B2.، على أن تكون شهادة اللغة سارية في تاريخ بداية الإعلان.