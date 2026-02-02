محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن أي اتفاق يكون عبارة عن 3 أمور، هي تبادل أسرى وجثث وهي مرحلة تمت ولا تخص المحافظة وإنما تخص الجهات الأمنية، مشيرا إلى أن المحافظة مسؤولة عن دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين والجرحى.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن من أنهوا فترة علاجهم سيعودون إلى قطاع غزة، مؤكدا أن المساعدات تدخل بكثافة من خلال معبر كرم أبو سالم وتتجمع الشاحنات منذ الساعة الواحدة صباحا ويتم فحصهم 4 مرات ثم يتم دخولهم إلى غزة.

وأكد أنه تم عمل فتح تجريبي للمعبر، مشيرا إلى أن بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني يديرها مجموعة من السلطة الفلسطينية ومجموعة من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تم الوصول إليها بعد مرحلة من التعقيدات، كما أنه تم دخول 50 فلسطينيا بعد الانتهاء من علاجهم وفي انتظار العدد الآخر وهم 50 مصابا ومريضا للدخول والعلاج بمصر.