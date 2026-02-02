قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
حوادث

إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات

شاكر محظور
شاكر محظور
رامي المهدي

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة التيك توكر شاكر محظور للمحكمة الجنايات لحيازته المخدرات بالتجمع.

وكان تقدم التيك توكر شاكر محظور، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء، باستئناف على الحكم الصادر بحبسه عامين.

وفي الجلسة السابقة. استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي جاءت دفوعه حول بطلان التحريات.

قرر قاضي المعارضات قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور، وحبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كشف مصدر قضائي مطلع على قضية التيك توكر شاكر محظور، أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهم.

وأوضح المصدر، أنه سوف يتم نظر الاستئناف اليوم للبت في قرار إخلاء سبيله من عدمه.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، باخلاء سبيل التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، بكفالة في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت أسندت جهات التحقيق، تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، فضلا عن حيازة مواد مخدرة وتعاطي المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.


ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة.

ويواجه التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، والذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.

وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.


وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.

