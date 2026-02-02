شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على (أحد الأشخاص يدعى / موسى إبراهيم - " سودانى الجنسية") بنطاق بمحافظة الجيزة ووفاته بمحبسه.

وأكد المصدر أنه لم يُستدل على وجود شخص بذات المسمى ضمن الجالية السودانية المتواجدة بالبلاد ، وأن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو تم ضبطه بتاريخ أول الجارى بمحافظة الإسكندرية لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأى العام.