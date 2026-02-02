بعد المؤبد ضد قاتله .. أسرة شاب تطلق الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم | صور

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بمحاكمة المتهم بقتل زميله صنايعي الرخام اثناء العمل حيث طعنه بخنجر، بالسجن المؤبد.

وسادت حالة من الفرحة بين أسرة أحمد الكفافي ضحية زميله صاحب ال ١٧ عاما والذي لقي مصرعه بخنجر.

وتواجدت أسرة الشاب أحمد الكفافي منذ الصباح أمام المحكمة لمتابعة أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنهم.

وقالت جدة احمد الكفافي، في تصريحات لصدي البلد، أن أحمد قتل غدرا علي يد زميله بقرية البتانون.

وتابعت ان أحمد شاب يبلغ من العمر 17 عاما وكان أول فرحتهم وذهب إليها قبل مقتله بساعة ليودعها , قائلا لها “ انا جاي اسلم عليكي يا ستي واشوفك لانك وحشتيني”.

وأوضحت انه كان يستعد للخطبة وكان مكافح يسعي من أجل لقمة العيش والجميع يحبه.

وطالبت الأسرة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم بقتل نجلهم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع شاب علي يد زميله بخنجر بقرية البتانون.

بالانتقال تبين مصرع الشاب أحمد الكفافي 17 سنة صنايعي رخام بسبب خلافات مع زميله في العمل.