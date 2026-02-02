محافظ المنوفية: خطط متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الهامة والحيوية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية كوبري مبارك بشبين الكوم عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، بحضور سيد شعبان رئيس حي غرب، هيثم صادق رئيس حي شرق ، المهندس محمد شاهين مدير عام مشروعات وسط الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وتابع محافظ المنوفية، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي تضمنت إزالة الطبقة الخرسانية وتدعيم البنية التحتية للكوبري ووضع طبقة أسمنية جديدة بالإضافة إلي أعمال الرصف النهائية، كما تابع المحافظ أعمال تخطيط الكوبرى والإضاءة الحديثة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى ، مؤكداً أن المحافظة تتبنى خطط متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الهامة والحيوية بنطاق المحافظة بما يساهم في تعزيز السيولة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم بنطاق حي شرق، واستمع الي شرح تفصيلي عن حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع وتضمنت تركيب " مقاعد رخام مضيئة - نخيل - أعمدة ديكوريه حديثة - بلاط حراري - حديد كريتال "، مؤكداً بضرورة مضاعفة الجهود وتسريع معدلات الأداء والمتابعة الدورية لسرعة نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بإنشاء أكشاك نموذجية لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وخدمة المترددين من الأهالي ، مشيراً إلى متابعته المستمرة والدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.