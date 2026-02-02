قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
أخبار العالم

وسائل إعلام لبنانية: هجوم إسرائيلي جديد في منطقة صور بالجنوب

جنوب لبنان
جنوب لبنان
فرناس حفظي

 أفادت تقارير لوسائل إعلام لبنانية،أن طائرة مسيرة هاجمت مركبة في منطقة قرية الكليلة جنوب البلاد، وأُصيب شخصان في الحادث.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين اغتيال عنصر جديد من "حزب الله" بضربة استهدفت سيارته في جنوب لبنان.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي صيدا وصور، في محيط بلدة أنصارية جنوب لبنان، وذلك وسط أنباء عن سقوط إصابات.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته استهدفت عنصرا من "حزب الله" في منطقة أنصارية بجنوب لبنان، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول هوية المستهدف أو نتائج الضربة.

وأسفرت هذه الانتهاكات المتكررة، منذ بدء سريان الاتفاق، عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، بالتوازي مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الجنوبية المحاذية للحدود.

وتستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، من خلال تنفيذ عمليات توغل بري، وغارات جوية واغتيالات في مناطق مختلفة في البلاد، فضلا عن إبقائها على سيطرتها على خمس تلال حدودية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.

قرية الكليلة طائرة مسيرة لبنان جنوب لبنان إسرائيل

