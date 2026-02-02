وسائل إعلام لبنانية: هجوم إسرائيلي جديد في منطقة صور بالجنوب

أفادت تقارير لوسائل إعلام لبنانية،أن طائرة مسيرة هاجمت مركبة في منطقة قرية الكليلة جنوب البلاد، وأُصيب شخصان في الحادث.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين اغتيال عنصر جديد من "حزب الله" بضربة استهدفت سيارته في جنوب لبنان.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي صيدا وصور، في محيط بلدة أنصارية جنوب لبنان، وذلك وسط أنباء عن سقوط إصابات.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته استهدفت عنصرا من "حزب الله" في منطقة أنصارية بجنوب لبنان، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول هوية المستهدف أو نتائج الضربة.

وأسفرت هذه الانتهاكات المتكررة، منذ بدء سريان الاتفاق، عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، بالتوازي مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الجنوبية المحاذية للحدود.

وتستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، من خلال تنفيذ عمليات توغل بري، وغارات جوية واغتيالات في مناطق مختلفة في البلاد، فضلا عن إبقائها على سيطرتها على خمس تلال حدودية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.