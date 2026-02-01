إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة

أفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة باستخدام طائرة مسيرة على سيارة بين بلدتي عبا والدوير في قضاء النبطية جنوب لبنان، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

ولم تُعلن الجهات الرسمية بعد عن حصيلة دقيقة للضحايا، في حين تتواصل عمليات التحقق الميداني لتقييم حجم الأضرار.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة الميادين اللبنانية، بأن طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت قرية ليدا في جنوب لبنان.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقـ.ـتل عنصر من عناصر حزب الله اللبناني في جنوب لبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي- في بيان بثته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية- أن "العنصر كان يعمل على إعادة بناء البُنى التحتية التابعة لحزب الله في منطقة المركبا جنوبي لبنان"، زاعما أن "هذا الأمر يُعد انتهاكا للاتفاق الذي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان".

يُشار إلى أنه بحلول أواخر يناير 2026، يمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (الذي بدأ في نوفمبر 2024) بمرحلة حرجة تتسم بالهشاشة واستمرار الخروقات، مع بروز تطورات سياسية وميدانية جديدة.