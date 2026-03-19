احترموا قوانين اللعبة.. جورج وياه يعلق على سحب كأس الأمم من السنغال

علق الأسطورة جورج وياه، نجم كرة القدم العالمي ورئيس ليبيريا السابق، على القرار الأخير للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 للمغرب بدلًا من السنغال، مؤكدًا على أهمية احترام قوانين اللعبة.

قال وياه في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: “إذا أردتم الحقيقة، فإن من يغادر الملعب ثم يعود، فالقانون واضح، ويُعتبر خاسرًا.. كرة القدم لا تُلعب بهذه الطريقة”.

وأضاف أن القرارات المتعلقة بالمباريات يجب أن تحترم اللوائح والقوانين المعتمدة من قبل الاتحاد القاري لضمان عدالة المنافسة بين الفرق.

وأشار وياه إلى أن المغرب دافع عن حقه بطريقة مشروعة واستحق الحصول على اللقب في النهاية: “لقد دافع المغرب عن حقه وحصل عليه، فهنيئًا لهم الفوز بالبطولة”.

ورأى أن الاحتكام للقوانين هو الحل الأمثل لتجنب الجدل والخلافات بين الفرق المشاركة في البطولات القارية.

ختم جورج وياه حديثه بالدعوة إلى احترام الروح الرياضية، قائلاً إن كرة القدم ليست مجرد نتائج أو ألقاب، بل هي قيم وأخلاق ومبادئ يجب أن تلتزم بها جميع الفرق والاتحادات.

وشدد على أن النزاهة واحترام اللوائح هما الطريق للحفاظ على مصداقية اللعبة عالميًا.