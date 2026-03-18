حق مشروع | رئيس الاتحاد السنغالي يتحدّي «كاف»: لن نسلّم كأس الأمم الأفريقية للمغرب

أكد أوجستين سنغور، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبر وكالة رويترز، أن منظومة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هي الأسوأ على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه لن يسلّم كأس الأمم لأنه حقّ مشروع، وأوضح أنه سيصعّد الأمر إلى أعلى جهة في كرة القدم، حتى لو كلّف ذلك الانفصال عن الاتحاد الإفريقي.

وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح المنتخب المغربي.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي: "في ما يتعلق بالطعن المقدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 0-3 أمام المغرب.

اعتماد نتيجة المباراة وقبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة 3-0."