صعود جماعي للعملات العربية في مصر.. الدينار الكويتي يتربع على القمة



شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري تحركات ملحوظة خلال تعاملات اليوم السبت 2-5-2026 ، حيث واصلت الارتفاع داخل القطاع المصرفي، مدفوعة بزيادة الطلب وتحركات سوق الصرف، مع تصدر الدينار الكويتي قائمة العملات الأعلى قيمة.



وسجل الدينار الكويتي زيادة ملحوظة تُقدر بنحو 3 جنيهات خلال الفترة الأخيرة، ليحافظ على موقعه كأغلى عملة عربية وعالميًا، في ظل استقرار نسبي لباقي العملات العربية داخل السوق المحلية.



وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم السبت 2 مايو 2026،

جاءت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه على النحو التالي:



الدينار الكويتي: 169.63 جنيه للشراء – 174.99 جنيه للبيع

الريال السعودي: 14.23 جنيه للشراء – 14.31 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 14.57 جنيه للشراء – 14.61 جنيه للبيع

الدينار البحريني: 139.85 جنيه للشراء – 142.30 جنيه للبيع

الريال القطري: 13.58 جنيه للشراء – 14.72 جنيه للبيع

الدينار الأردني: 74.68 جنيه للشراء – 75.80 جنيه للبيع

الريال العماني: 137.06 جنيه للشراء – 139.40 جنيه للبيع



ويُعد الريال السعودي من أكثر العملات العربية طلبًا داخل السوق المصرية، خاصة خلال مواسم العمرة والحج، إلى جانب الدرهم الإماراتي، في ظل العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والإمارات وتدفق الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية.



كما تعكس هذه التحركات استمرار تأثر سوق الصرف المحلي بالتغيرات الإقليمية والدولية، وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين لتطورات أسعار العملات خلال الفترة المقبلة.