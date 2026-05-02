صدق أو لا تصدق .. حسين الشحات لم يخسر أي مباراة قمة أمام الزمالك

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت الضوء على رقم مميز للنجم حسين الشحات لاعب الأهلي في مواجهات القمة أمام نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

وأكد خالد طلعت أن حسين الشحات لم يتعرض لأي خسارة خلال مشاركته في 16 مباراة قمة، حيث نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز خلال 10 مواجهات، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات، دون أن يتلقى الفريق أي هزيمة سواء في الوقت الأصلي أو الإضافي.

وأضاف أن حسين الشحات ترك بصمة تهديفية واضحة في هذه المواجهات، بعدما سجل 7 أهداف في شباك الزمالك، بواقع 5 أهداف بقميص الأهلي في مباريات القمة، إلى جانب هدفين خلال فترته مع مصر المقاصة.



حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.