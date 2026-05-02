هبوط أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 483 ريالًا



تراجعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 2 مايو 2026، متأثرة بانخفاض المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، ما انعكس على حركة التسعير داخل السوق المحلية.



وجاء هذا التراجع في ظل تقلبات مستمرة تشهدها أسعار الذهب عالميًا، وسط تأثرها بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها تحركات أسعار الفائدة وتذبذب عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تغيرات سعر الدولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق السعودي، نحو 483 ريالًا، ليعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب مقارنة بالفترات السابقة.



أسعار الذهب في السعودية اليوم:



عيار 24: 550.75 ريال

عيار 22: 504.75 ريال

عيار 21: 483 ريالًا

عيار 18: 413 ريالًا

أسعار الذهب الأخرى

أوقية الذهب: 17129 ريالًا

الجنيه الذهب: 4598 ريالًا

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4568 دولارًا، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسواق الدولية، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس في مختلف الدول.

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، من بينها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وتحركات أسعار النفط، بالإضافة إلى حجم الإنتاج العالمي ومستويات العرض والطلب، وهو ما يجعل المعدن الأصفر من أكثر السلع تقلبًا على مدار اليوم.