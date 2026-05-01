زاد 10 جنيه ..سعر الذهب يسجل 6960 جنيهًا في الصاغة.. تحركات جديدة للمعدن الأصفر

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة الموافق 1-5-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة بصورة طفيفة ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

زيادة جديدة

وسجلت أسعار المشغولات الذهبية 10 جنيهات جديدة مقارنة بما كان عليه أمس؛ ليصل مجمل ما صعده المعدن الأصفر في يومين 30 جنيهًا في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الجرام

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6960 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 7954 جنيها للشراء و 7897 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7291 جنيهًا للشراء و7239 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6960 جنيها للشراء و 6910 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5965 جنيها للشراء و 5922 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى 4594 دولار للشراء و 4593 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 55.68 ألف جنيه للشراء و 55.28 ألف جنيه للبيع.