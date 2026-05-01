الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقلبات حادة .. الأرصاد تحذر من طقس الغد وتكشف موعد انخفاض الحرارة

الطقس في مصر
نورهان خفاجي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من السبت 2 مايو وحتى الأربعاء 6 مايو 2026، محذرة من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غداً السبت.

تحذير من رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية

أوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنه من المتوقع نشاط رياح على أغلب الأنحاء غداً السبت، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة في مناطق من الصحراء الغربية، السواحل الشمالية الغربية، وشمال ووسط الصعيد. 

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس، وقد تغزر وتصل لحد الرعد أحياناً على مناطق من السلوم، مطروح، وسيوه.

طقس شديد الحرارة نهاراً ومائل للبرودة ليلاً

يسود غداً السبت طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد حيث تصل العظمى إلى 39 درجة مئوية، بينما يظل الطقس مائلاً للبرودة خلال ساعات الليل.

موعد تحسن الأحوال الجوية

بشرت هيئة الأرصاد المواطنين ببدء انخفاض درجات الحرارة اعتباراً من يوم الأحد 3 مايو، حيث تنكسر حدة الموجة الحارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات مئوية.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غداً السبت:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 – الصغرى 17.

السواحل الشمالية: العظمى 21 – الصغرى 15.

شمال الصعيد: العظمى 35 – الصغرى 17.

جنوب الصعيد: العظمى 39 – الصغرى 25.

وشددت الهيئة على ضرورة متابعة التحديثات اليومية نظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس الخاصة بفصل الربيع.

