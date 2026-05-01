في عيد العمال.. وزير العمل: صندوق الطوارئ أنفق 2.5 مليار جنيه لحماية عمال المنشآت المتعثرة

أكد حسن رداد وزير العمل أن صندوق إعانات الطوارئ هو "ذراع الدولة الطولى" لتحقيق الاستقرار الاجتماعي داخل المصانع والشركات. وكشف الوزير أن الصندوق تدخل بمبلغ 213 مليون جنيه خلال العام الأخير وحده لإنقاذ عمال في منشآت واجهت أزمات طارئة، مشدداً على أن الدولة لا تنتظر انهيار المنشأة بل تتدخل كشريك للحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج وضمان الأمان المادي للأسر المصرية.

جاء ذلك خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد" قبل ساعات قليلة من احتفالات عيد العمال.

ويعد حسن رداد نموذجاً للوزير "التكنوقراط" الذي أحدث طفرة بلغة الأرقام؛ حيث استعرض خلال حواره حقائق ملفات شائكة، مؤكداً انخفاض البطالة لـ 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج. كما شدد على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030، مع دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بـ 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، مؤكداً أن قانون العمل الجديد هو "عقد اجتماعي" يحمي الجميع ويفتح آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.