غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة 132| شاهد

رصد العدسات غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة 132، وظهر فيه وجود شارة قيادة الفريق أمام زي محمد الشناوي ما يعني أن اللاعب سيبدأ المباراة .

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

تُنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت وأون سبورت ماكس، مع تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد اللقاء.

معلقي مباراة الأهلي والزمالك



يتولى التعليق على المباراة عبر قناة أون سبورت كل من أيمن الكاشف ومؤمن حسن، بينما يعلق على أون سبورت ماكس بلال علام ومحمد الكواليني، في تغطية صوتية مزدوجة تواكب أهمية القمة المرتقبة.