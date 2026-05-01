بكري: العالم الجديد يتطلب التعاون.. ولا مكان للدولة المنعزلة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية قد تغير بشكل جذري في السنوات الأخيرة.

وأوضح بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد: "العالم الذي كنا نعرفه انتهى، والعالم الجديد لا مكان فيه للدولة المنعزلة".

وأشار إلى أن الصراعات الدولية والأزمات الاقتصادية تجعل من المستحيل على أي دولة أن تعتمد على الآخرين في حماية أمنها القومي، مما يضع الدول الصغيرة والمتوسطة في موقف حساس.

التكتلات العالمية وتحديات الأمن العربي

وأضاف مصطفى بكري أن التكتلات الكبرى مثل الصين وأمريكا تشكل تهديدات مستمرة للعالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وواصل حديثه: "العالم يتجه نحو التكتلات الاقتصادية والعسكرية، والعالم العربي بحاجة إلى تنسيق أكبر لمواجهة هذه التحديات".

كما أشار إلى أن الدول العربية في ظل هذه الصراعات الدولية يجب أن تكون مستعدة لمواجهة أي تهديدات قد تطرأ على أمنها القومي.

المنطقة العربية غنية بالموارد ومليئة بالتحديات

وفي حديثه عن المنطقة العربية، كشف مصطفى بكري عن الثروات الهائلة التي تمتلكها المنطقة، وقال: "المنطقة العربية غنية بالموارد، لكننا محاطون بالكثير من التحديات والمخاطر".

ولفت إلى أن الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية تشكل تهديدًا مستمرًا، مما يستدعي تحركًا عربيًا موحدًا.

وأضاف أن "مصر هي الدولة الأقدر على قيادة هذه المبادرة، نظرًا لقوتها العسكرية وموقعها الجغرافي المتميز".

وفي نهاية حديثه، دعا مصطفى بكري إلى تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي سبق أن قدم فكرة تشكيل هذه القوة، والتي قد تبدأ بخطوات بسيطة مثل التعاون في تبادل المعلومات العسكرية وتنظيم مناورات عسكرية دورية.

وأكد أن هذا التعاون سيكون له دور أساسي في تعزيز الاستقرار العربي والرد على أي تهديدات خارجية.