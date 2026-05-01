مصىع 8 أثناء التنقيب عن الذهب.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل حادث سفاجا المروع

كشف الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" عن حادث مروع وقع في منطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، حيث أسفر عن مصرع 8 أشخاص خلال عملية تنقيب عن الذهب.

وقال بكري إن الحادث نجم عن اشتباك مسلح بين أفراد كانوا يعملون في التنقيب العشوائي، ما أدى إلى مقتل الضحايا باستخدام سلاح آلي.

وأكد بكري أن وزارة الداخلية تمكنت من القبض على المتهم في وقت قياسي.

وأشار بكري إلى أن التنقيب العشوائي يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن في المنطقة، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ إجراءات قانونية لتنظيم هذا النشاط عبر تعديلات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والدولة.