كرامة المواطن أولًا.. مصطفى بكري يطالب بسرعة صرف مستحقات أصحاب المعاشات

أكد الإعلامي مصطفى بكري ضرورة التحرك السريع لصرف المستحقات المتأخرة لأصحاب المعاشات، محذرًا من ربط مصير المواطنين بأي أعطال مفاجئة قد تعطل حصولهم على حقوقهم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن قيمة أي مؤسسة تُقاس بقدرتها على التعامل مع مشكلات المواطنين في أوقات الشدة، بما يحفظ كرامتهم ويجنبهم الوقوف في طوابير القلق والانتظار.

وأشار إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين مطالبها بسيطة ومشروعة، تتمثل في الحصول على مستحقاتهم المالية ومعاشاتهم وحقوقهم في الوقت المناسب، دون تأخير أو تعقيدات.