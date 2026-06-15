قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الصحة: غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية
الشراء الموحد: توطين صناعة الدواء ساهم في توفير 2 مليار جنيه خلال عام
وسط صرخات وبكاء.. تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية لمثواهم الأخير
بطاقة شخصية للأدوية الموجودة بالأسواق.. علي الغمراوي يوضح
الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في قمة مجموعة السبع
مصر تتقدم 4 مراكز عالميًا في صناعة الدواء
بالأرقام.. التاريخ ينتصر لـ مصر أمام بلجيكا قبل موقعة اليوم بكأس العالم 2026
حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا
وزير الاستثمار: تنسيق وتكامل حكومي لتحديد القطاعات الأولى بالترويج
هشام ستيت: مصر تحرص على أن تكون شريكا فاعلا في تعزيز القدرات الصحية بأفريقيا
بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب
الكيلو بـ 70 جنيه..أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
عزة عاطف

بينما تتسابق الشركات العالمية مثل نيسان لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقليص فترات الإنتاج لمواجهة التحديات الهيكلية، يثبت الصانع البافاري (BMW) تفوقه الاستثماري في قطاعات هندسية شديدة التعقيد والحصرية؛ حيث تمتلك الشركة قسمًا خاصًا لتصنيع السيارات المصفحة والمحمية برمجياً وميكانيكيًا يمتد لإرث يتجاوز 4 عقود كاملة. 

وفي خطوة تسويقية جريئة، نظمت الشركة حدثًا تجريبيًا شديد الخصوصية دعت إليه 67 عميلًا من نخبة رجال الأعمال والقطاع الخاص يمثلون 8 دول أوروبية للاطلاع ماديًا على أحدث حصونها المتحركة.

مواجهة الرصاص والمتفجرات بتكنولوجيا تخفي ذكية

تستهدف بي إم دبليو من خلال طرازاتها المصفحة تقديم أعلى مستويات الأمان اللوجستي دون لفت الأنظار، حيث تأتي التعديلات الهيكلية مخفية تمامًا بداخل الشاسيه لتبدو السيارة مطابقة للنسخ القياسية المتوافرة في صالات العرض. 

وتوفر الشركة حاليًا خيارين ماديين للحماية؛ الأول ممثل في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "BMW X5 Protection VR6" القادرة على صد أعيرة الرصاص الكثيفة وشظايا القنابل اليدوية، والثاني هو صالون الفخامة المطلقة "BMW 7 Series Protection" الذي يرتقي هندسيًا إلى تصنيف الأمان "VR9" القادر برمجيًا وميكانيكيًا على تحمل الهجمات المستمرة بأسلحة حربية متطورة والنجاة من العبوات المتفجرة الأرضية دون اختراق المقصورة.

اختبارات كبح ومناورات قاسية في مركز "سوكولوف" المتطور

أقيمت فعاليات هذا الحدث اللوجستي داخل مركز التطوير التقني التابع لشركة بي إم دبليو في مدينة "سوكولوف" بجمهورية التشيك، تحت إشراف مدربين وخبراء معتمدين من ألمانيا والتشيك. 

سعر BMW 7 Series Protection

وكان الهدف الأساسي للحدث هو برهنة أن الأوزان المادية الهائلة التي أضافتها دروع الصلب المقوى والزجاج البالستي متعدد الطبقات لم تؤثر على الديناميكية القيادية الشهيرة لسيارات بي إم دبليو؛ حيث أتيحت للعملاء فرصة إجراء مناورات الكبح المفاجئ في المنعطفات الحادة، بالإضافة إلى اختبار قدرات الدفع الهيدروليكي والميكانيكي لطراز X5 في مسارات طينية وعرة غير ممهدة للكشف عن حدود طاقة المحرك.

مقارنة مادية مباشرة مع النسخ القياسية ومحركات V8 المرعبة

لتعزيز الثقة الاستثمارية لدى المشترين الراغبين في بناء أساطيل حماية خاصة، وفرت بي إم دبليو في المضمار نسخًا قياسية من طرازات "740d" و"750e" إلى جانب طرازات "X5 M" الرياضية لتمكين الضيوف من عقد مقارنة فورية ومباشرة في الأداء. 

وتعتمد الفئات المصفحة العاملة بالوقود التقليدي على محرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 4.4 لترات تيربو يدعمه نظام هجين خفيف يولد قوة ميكانيكية تبلغ 523 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 750 نيوتن/متر، كما تتيح الشركة طراز "i7 Protection" الكهربائي بالكامل المعتمد على منصة "M70 xDrive" المتطورة، لتقدم حزمة لوجستية متكاملة تضمن الهروب السريع من بؤر الخطر بأقل كلفة صيانة ممتدة ممكنة عبر التوكيل الأصلي.

BMW سعر BMW 7 Series Protection مواصفات بي إم دبليو المصفحة أسعار سيارات بي إم دبليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع

الرقابة المالية تعقد أولى اجتماعات اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي للتكنولوجيا

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء تُحكم الرقابة على المنشآت السياحية بالجيزة.. محاضر جنح وتحفظ على مضبوطات غذائية مخالفة

يحيى أبو الفتوح

تعيين يحيى أبو الفتوح رئيسا تنفيذيا لبنك التعمير والإسكان

بالصور

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد