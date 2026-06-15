عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

بينما تتسابق الشركات العالمية مثل نيسان لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقليص فترات الإنتاج لمواجهة التحديات الهيكلية، يثبت الصانع البافاري (BMW) تفوقه الاستثماري في قطاعات هندسية شديدة التعقيد والحصرية؛ حيث تمتلك الشركة قسمًا خاصًا لتصنيع السيارات المصفحة والمحمية برمجياً وميكانيكيًا يمتد لإرث يتجاوز 4 عقود كاملة.

وفي خطوة تسويقية جريئة، نظمت الشركة حدثًا تجريبيًا شديد الخصوصية دعت إليه 67 عميلًا من نخبة رجال الأعمال والقطاع الخاص يمثلون 8 دول أوروبية للاطلاع ماديًا على أحدث حصونها المتحركة.

مواجهة الرصاص والمتفجرات بتكنولوجيا تخفي ذكية

تستهدف بي إم دبليو من خلال طرازاتها المصفحة تقديم أعلى مستويات الأمان اللوجستي دون لفت الأنظار، حيث تأتي التعديلات الهيكلية مخفية تمامًا بداخل الشاسيه لتبدو السيارة مطابقة للنسخ القياسية المتوافرة في صالات العرض.

وتوفر الشركة حاليًا خيارين ماديين للحماية؛ الأول ممثل في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "BMW X5 Protection VR6" القادرة على صد أعيرة الرصاص الكثيفة وشظايا القنابل اليدوية، والثاني هو صالون الفخامة المطلقة "BMW 7 Series Protection" الذي يرتقي هندسيًا إلى تصنيف الأمان "VR9" القادر برمجيًا وميكانيكيًا على تحمل الهجمات المستمرة بأسلحة حربية متطورة والنجاة من العبوات المتفجرة الأرضية دون اختراق المقصورة.

اختبارات كبح ومناورات قاسية في مركز "سوكولوف" المتطور

أقيمت فعاليات هذا الحدث اللوجستي داخل مركز التطوير التقني التابع لشركة بي إم دبليو في مدينة "سوكولوف" بجمهورية التشيك، تحت إشراف مدربين وخبراء معتمدين من ألمانيا والتشيك.

سعر BMW 7 Series Protection

وكان الهدف الأساسي للحدث هو برهنة أن الأوزان المادية الهائلة التي أضافتها دروع الصلب المقوى والزجاج البالستي متعدد الطبقات لم تؤثر على الديناميكية القيادية الشهيرة لسيارات بي إم دبليو؛ حيث أتيحت للعملاء فرصة إجراء مناورات الكبح المفاجئ في المنعطفات الحادة، بالإضافة إلى اختبار قدرات الدفع الهيدروليكي والميكانيكي لطراز X5 في مسارات طينية وعرة غير ممهدة للكشف عن حدود طاقة المحرك.

مقارنة مادية مباشرة مع النسخ القياسية ومحركات V8 المرعبة

لتعزيز الثقة الاستثمارية لدى المشترين الراغبين في بناء أساطيل حماية خاصة، وفرت بي إم دبليو في المضمار نسخًا قياسية من طرازات "740d" و"750e" إلى جانب طرازات "X5 M" الرياضية لتمكين الضيوف من عقد مقارنة فورية ومباشرة في الأداء.

وتعتمد الفئات المصفحة العاملة بالوقود التقليدي على محرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 4.4 لترات تيربو يدعمه نظام هجين خفيف يولد قوة ميكانيكية تبلغ 523 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 750 نيوتن/متر، كما تتيح الشركة طراز "i7 Protection" الكهربائي بالكامل المعتمد على منصة "M70 xDrive" المتطورة، لتقدم حزمة لوجستية متكاملة تضمن الهروب السريع من بؤر الخطر بأقل كلفة صيانة ممتدة ممكنة عبر التوكيل الأصلي.