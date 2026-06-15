قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين
فضل شهر المحرم وحكم صيامه كاملا.. أفضل الأعمال المستحبة في أول شهور السنة الهجرية
طمع المعاش.. ابن يخفي جثمان والدته داخل صندوق وصبة خرسانية بالإسكندرية
الأمم المتحدة تشكر مصر بعد نجاح مفاوضات السلام بين أمريكا وإيران
بفيديو مؤثر.. أب يستغيث بعد اختفاء محتويات شقة ابنته
أمريكا تنفي الرواية الإيرانية: لا مليارات مجمدة دون التزامات واضحة
بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026
موعد صيام عاشوراء 1448 هـ .. فضل صيامه وحكم إفراده بالصيام دون تاسوعاء
الحرارة تقترب من 42.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الاثنين
إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال بسبب عاصفة رعدية
تركيا ترحب بالتفاهم الأمريكي الإيراني: فرصة تاريخية لإرساء سلام دائم في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتقنيات هايبرد.. ماذا تقدم واي WEY 03 الرياضية؟

واي WEY 03
واي WEY 03
صبري طلبه

عززت واي التابعة لمجموعة جريت وول موتورز الصينية حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات خلال الفترة الأخيرة، عبر تقديم النسخة 03 التي تعتمد على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي. 

محرك واي WEY 03

تعتمد واي 03 على نظام هجين متطور يرتكز على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، يعمل بالتعاون مع منظومة كهربائية متكاملة لتعزيز مستويات الأداء، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DHT، فيما يعتمد الطراز على نظام دفع كلي للعجلات.

واي WEY 03

وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 383 حصانًا، كما يصل عزم الدوران إلى 245 نيوتن متر، وتستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوانٍ فقط، كما توفر واي 03 مدى قيادة يصل إلى 130 كيلومترًا، كما زودت بخزان وقود سعة 55 لترًا.

أبعاد واي WEY 03

تنتمي واي 03 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، حيث يبلغ طولها 4685 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1890 ملم وارتفاعها إلى 1730 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2750 ملم.

واي WEY 03

وتعتمد السيارة على عناصر إضاءة حديثة تشمل مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنيةLED ، إلى جانب وحدات إضاءة نهارية تضيف لمسة عصرية إلى الواجهة الأمامية، كما ترتكز على عجلات قياس 19 بوصة ذات مظهر رياضي.

تجهيزات واي WEY 03

تضم واي WEY 03 شاشة معلومات وترفيه قياس 14.6 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 9.2 بوصة، إلى جانب نظام صوتي يضم 10 سماعات من فئة Hi Fi، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

وتضم واي 03 مجموعة واسعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى نظام مراقبة إجهاد السائق، كما توفر السيارة ميزة قراءة السرعات المرورية المعتمدة على الطريق، إلى جانب حساسات ركن خلفية وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، ومنظومة الوسائد الهوائية.

واي Wey WEY 03 واي 03 سيارة واي 03 مواصفات واي WEY 03

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا

اعتماد نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. استعلم الآن ظهرت نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

مصر للطيران

مصر للطيران تعلق على صدور حكم تعويض لصالح راكبين بسبب إلغاء رحلاتها

ترشيحاتنا

الطالب مالك حسن

الأول على الإبتدائية الأزهرية بسوهاج: بلاي ستيشن هدية نجاحي.. ونفسي أكون دكتور

الشيخ أسامة فخري الجندي

أسامة الجندي: الكوارث تبدأ عندما يجلس غير المؤهل في مكان لا يستحقه

الغش في الامتحان

أستاذ أزهري: الغش مش شطارة.. وكل فلوسه حرام والنتائج كارثية

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد