بتقنيات هايبرد.. ماذا تقدم واي WEY 03 الرياضية؟

عززت واي التابعة لمجموعة جريت وول موتورز الصينية حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات خلال الفترة الأخيرة، عبر تقديم النسخة 03 التي تعتمد على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي.

محرك واي WEY 03

تعتمد واي 03 على نظام هجين متطور يرتكز على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، يعمل بالتعاون مع منظومة كهربائية متكاملة لتعزيز مستويات الأداء، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DHT، فيما يعتمد الطراز على نظام دفع كلي للعجلات.

واي WEY 03

وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 383 حصانًا، كما يصل عزم الدوران إلى 245 نيوتن متر، وتستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوانٍ فقط، كما توفر واي 03 مدى قيادة يصل إلى 130 كيلومترًا، كما زودت بخزان وقود سعة 55 لترًا.

أبعاد واي WEY 03

تنتمي واي 03 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، حيث يبلغ طولها 4685 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1890 ملم وارتفاعها إلى 1730 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2750 ملم.

واي WEY 03

وتعتمد السيارة على عناصر إضاءة حديثة تشمل مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنيةLED ، إلى جانب وحدات إضاءة نهارية تضيف لمسة عصرية إلى الواجهة الأمامية، كما ترتكز على عجلات قياس 19 بوصة ذات مظهر رياضي.

تجهيزات واي WEY 03

تضم واي WEY 03 شاشة معلومات وترفيه قياس 14.6 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 9.2 بوصة، إلى جانب نظام صوتي يضم 10 سماعات من فئة Hi Fi، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

وتضم واي 03 مجموعة واسعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى نظام مراقبة إجهاد السائق، كما توفر السيارة ميزة قراءة السرعات المرورية المعتمدة على الطريق، إلى جانب حساسات ركن خلفية وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، ومنظومة الوسائد الهوائية.