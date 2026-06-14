للشقيانين.. أسعار اسبيرانزا A516 المُستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارًا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددًا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2010.‏

تعتمد السيارة اسبيرانزا ‏A516‎‏ موديل 2010‏، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 117 حصان وعزم دوران يبلغ 147 نيوتن/متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات، مما يمنحها سرعة قصوى تقارب 175 كم/ساعة.

تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 4.55 متر، وعرض 1.75 متر، وارتفاع 1.48 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.6 متر، بالإضافة إلى وزن كلي يبلغ حوالي 1280 كجم، كما توفر حقيبة خلفية واسعة بسعة تخزين تقارب 400 لتر.

تم تجهيز السيارة بخزان وقود يتسع لـ 52 لتر، وتتميز بمعدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 6.6 لتر لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية والمستقرة، مما يجعلها مناسبة للمشاوير اليومية والسفر.

سعر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2010‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 190 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏