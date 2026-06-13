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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ريفيان R1T Tri.. بيك أب كهربائية بتسارع مذهل| المزيد

ريفيان R1T Tri
ريفيان R1T Tri
صبري طلبه

تُعد ريفيان R1T Tri من أبرز شاحنات البيك أب الكهربائية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، حيث جمعت بين القدرات العملية المعروفة لهذه الفئة ومستويات أداء تقترب من السيارات الرياضية عالية القوة، إلى جانب اللمسات العصرية التي تميز الطرازات الكهربائية.

ريفيان R1T Tri ومنظومة ثلاثية المحركات 

تعتمد ريفيان R1T Tri على نظام دفع كهربائي متطور يتكون من ثلاثة محركات كهربائية، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 850 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 1495 نيوتن متر، وتنتقل هذه القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام دفع كلي.

ريفيان R1T Tri

مدى وتسارع ريفيان R1T Tri

تستفيد الشاحنة من منظومة كهربائية صممت لتوفير توازن بين الأداء والكفاءة، حيث تستطيع قطع مسافة تصل إلى 597 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، ورغم انتمائها إلى فئة شاحنات البيك أب، تقدم ريفيان R1T Tri أرقام أداء لافتة على صعيد التسارع، حيث تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كيلومتراً في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط.

ريفيان R1T Tri

قدرات سحب وحمولة ريفيان R1T Tri

حرصت ريفيان أيضاً بالمحافظة على الجانب العملي الذي تتطلبه فئة البيك أب، حيث تتمتع R1T Tri بقدرة سحب تصل إلى 4989 كيلوجراماً، كما تستطيع الشاحنة حمل أوزان تصل إلى 799 كيلوجراماً داخل صندوق التحميل.

ريفيان R1T Tri

أبعاد السيارة ريفيان R1T Tri

تنتمي ريفيان R1T Tri إلى شاحنات بيك أب متوسطة إلى كبيرة الحجم، حيث يبلغ طولها 5.515 أمتار، بينما يصل عرضها إلى 2.083 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.833 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.449 متر، بالإضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED مع إضاءة نهارية، وعجلات كبيرة قياس 22 بوصة في الأمام والخلف تجمع بين الطابع العصري والرياضي للسيارة.

ريفيان R1T Tri
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