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جي ايه سي تقدم M8 العائلية.. وهذا سعرها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جي ايه سي تقدم M8 العائلية.. وهذا سعرها

جي ايه سي M8
جي ايه سي M8
صبري طلبه

يشهد قطاع السيارات العائلية منافسة متصاعدة في الأسواق العالمية، في ظل توجه واضح من العلامات المتنوعة نحو تطوير طرازات تجمع بين الرحابة الداخلية والتقنيات الحديثة وأنظمة الراحة المتقدمة، ومن أبرز هذه الطرازات التي انطلقت مؤخرًا هي النسخة جي ايه سي M8 ضمن فئة الميني فان كبيرة الحجم.

أبعاد جي ايه سي  M8

تعتمد جي ايه سي M8 على هيكل كبير الحجم حيث يبلغ طول السيارة 5.212 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.893 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.823 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.070 متر.

جي ايه سي  M8

محرك جي ايه سي M8

تعتمد جي ايه سي M8 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.0 لتر، ويتكون من 4 أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 252 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 400 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي، وتسجل السيارة معدل استهلاك الوقود يبلغ 13.1 كيلومتر لكل لتر وقود.

جي ايه سي  M8

تجهيزات جي ايه سي M8

حصلت المقصورة على مجموعة من التجهيزات وتضم M8 شاشة للمعلومات والترفيه تدعم الربط مع الهواتف الذكية عبر نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زُودت السيارة بنظام صوتي ترفيهي، ومقود متعدد الوظائف.

جي ايه سي  M8

وتشمل التجهيزات كذلك نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، ومجموعة من تقنيات السلامة وأنظمة المساعدة، وتشمل التجهيزات وسائد هوائية مخصصة لحماية الركاب، إلى جانب حساسات ركن، وكاميرات مساعدة للرؤية، بالإضافة إلى حزمة متنوعة من أنظمة الحماية ومساعدات القيادة، مثل منظومة المكابح، ومثبت سرعة.

جي ايه سي  M8

سعر جي ايه سي M8 

يبدأ سعر جي ايه سي M8 في السوق السعودي من 162,438 ريالًا سعوديًا.

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