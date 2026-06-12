مازدا تكشف الستار عن MX-5 موديل 2027 | صور

كشفت مازدا عن النسخة المحدثة من MX-5 موديل 2027 للأسواق الأوروبية، لتواصل السيارة حضورها كواحدة من أشهر الطرازات الرياضية المدمجة ذات السقف المكشوف.

مازدا MX-5 الجيل الجديد

حصلت السيارة على تحديثين بداية من عام 2018 وصولًا إلى 2024، بينما يعود الجيل الحالي من مازدا MX-5 إلى عام 2014، وهو ما يجعله واحدًا من أكثر الأجيال استمرارًا ضمن تشكيلة الشركة اليابانية.

مازدا MX-5

وأضافت مازدا لهذه لتلك النسخة لونًا خارجيًا جديدًا يحمل اسم Zinc Green، ليمنح السيارة خيارًا مختلفًا، كما تضمنت التحديثات عددًا من اللمسات الخارجية الجديدة، إلى جانب تقديم إصدار خاص يحمل اسم ياكودو.

مازدا MX-5 والتحسينات الميكانيكية

لم تقتصر التحديثات على المظهر الخارجي فقط، بل امتدت إلى الجوانب الميكانيكية المتعلقة بالأداء وكفاءة التشغيل، وتولد النسخة الجديدة قوة تصل إلى 134 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 155 نيوتن متر، ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

مازدا MX-5

تصميم وتجهيزات مازدا MX-5 موديل 2027

حصلت MX-5 موديل 2027 على مجموعة من الإضافات الخارجية التي تهدف إلى تعزيز مظهرها الديناميكي، ومن أبرز هذه التحديثات اعتماد عجلات سوداء من إنتاج RAYS بقياس 16 بوصة، إلى جانب ملاقط مكابح باللون الفضي، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية ذات تصميم حاد وهي السمة الشهيرة لهذه السيارة.

مقصورة مازدا MX-5 موديل 2027

حافظت مازدا على المفهوم التقليدي للسيارة الرياضية ذات المقعدين، وتضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح الوصول السريع إلى عدد من الأنظمة المختلفة، إلى جانب لوحة عدادات رياضية، كما تتوسط لوحة القيادة شاشة مخصصة للترفيه والتحكم بالوظائف المختلفة، مع نظام ترفيهي صوتي.

مازدا MX-5

ورغم مرور أكثر من عقد على تقديم الجيل الحالي، ما تزال مازدا MX-5 تحتفظ بالسمات التي جعلتها واحدة من أكثر السيارات الرياضية شهرة حول العالم، وتؤكد التحديثات الجديدة لموديل 2027 حرص العلامة اليابانية على تطوير السيارة بصورة تدريجية دون التخلي عن شخصيتها الأساسية.