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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مازدا تحدث MX-5 مياتا موديل 2027| صور

سيارة مازدا MX-5 مياتا موديل 2027 الجديدة
سيارة مازدا MX-5 مياتا موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا MX-5 مياتا موديل 2027 المحدثة، وتنتمي MX-5 مياتا لفئة السيارات الكوبيه، وظهرت لأول مرة عام 2014، وحصلت على تحديثين في 2018 و 2024، وتم إضافة لون أخضر جديد .

سيارة مازدا MX-5 مياتا موديل 2027 الجديدة 

محرك مازدا MX-5 مياتا موديل 2027

سيارة مازدا MX-5 مياتا موديل 2027 الجديدة 

تستمد سيارة مازدا MX-5 مياتا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 134 حصان، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

مواصفات مازدا MX-5 مياتا موديل 2027

سيارة مازدا MX-5 مياتا موديل 2027 الجديدة 

زودت سيارة مازدا MX-5 مياتا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف قماشي تقليدي، ولمسات خارجية فضية اللون، وبها ملاقط مكابح فضية متناسقة، وبها كسوة من ألكانتارا تمنح السيارة طابعاً أكثر تميزاً، وبها جنوط سوداء مقاس 16 بوصه، وبها مكابح بريمبو حمراء، ونظام تعليق معدل من بيلشتاين، وبها دعامة أمامية لزيادة صلابة الهيكل وتحسين الثبات أثناء القيادة.

سيارة مازدا MX-5 مياتا موديل 2027 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة مازدا MX-5 مياتا موديل 2027، شاشة معلومات والترفيه مقاس 8.8 بوصه، وبها نظام تنبيه السائق الجديد الذي يراقب سلوك السائق وينبهه عند اكتشاف علامات الإرهاق أو تراجع التركيز أثناء القيادة.

- تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات :

بدأت الشركة باسم تويو كورك كوجيو، وأطلقت اسم مازدا في عام 1931 مع إطلاق شاحنتها ثلاثية العجلات، واشتهرت الشركة بتطوير واستخدام محركات وانكل الدوارة، وأطلقت سيارة "كوزمو سبورت" الرياضية الشهيرة عام 1967.

سيارة مازدا MX-5 مياتا موديل 2027 الجديدة 

ودخلت مازدا التاريخ عام 1991 كأول شركة يابانية تفوز بسباق لومان 24 ساعة للقدرة والتحمل، وفي العقدين الأخيرين، ركزت الشركة على تطوير سيارات سيدان ورياضية متعددة الاستخدامات تعتمد على لغة تصميمها الخاصة (Kodo) مثل مازدا 3 و مازدا 6.

MX 5 مازدا MX 5 مياتا MX 5 مياتا موديل 2027 محرك مازدا MX 5 مياتا موديل 2027 مازدا MX 5 مياتا موديل 2027 مواصفات مازدا MX 5 مياتا السيارات الكوبيه

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