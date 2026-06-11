حلم جيل الألفينات.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة جيب ليبيرتى موديل 2006.‏

وتعتمد السيارة جيب ليبيرتى موديل 2006‏، على محرك 6 أسطوانات (V6) بسعة 3.7 لتر، ينتج قوة 210 حصان عند 5200 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 319 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

ويبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4.43 متر، وعرضها 1.82 متر، بينما يصل ارتفاعها إلى 1.80 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.65 متر، وتأتي بخزان وقود يتسع لـ 73 لتر، مع مساحة تخزين خلفية تبدأ من 821 لتر وتصل إلى 1954 لتر عند طي المقاعد.

يبلغ الوزن الإجمالي للسيارة جيب ليبيرتى موديل 2006‏، حوالي 1822 كيلوجرام، وتستهلك الوقود بمعدل 13.8 لتر لكل 100 كيلومتر كمتوسط داخل المدينة، وينخفض إلى 10.7 لتر لكل 100 كيلومتر على الطرق السريعة، وتصل قدرتها على السحب إلى 2268 كيلوجرام.

سعر السيارة جيب ليبيرتى موديل 2006‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 450 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏