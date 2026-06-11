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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استعدادا للانطلاق عالميا.. فيات تكشف ملامح طرازيها الجديدين فاستباك وغريزلي

فيات 
فيات 
كريم عاطف

أزاحت شركة فيات Fiat الستار عن أول صورة رسمية لطرازيها الجديدين "فاستباك" و"غريزلي"، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة التجارية ضمن فئة السيارات المدمجة المتوسطة، وتوسيع نطاق انتشارها في الأسواق العالمية.

وأكد أوليفييه فرانسوا، الرئيس التنفيذي لفيات ومدير التسويق العالمي بمجموعة Stellantis، أن الطرازين الجديدين يمثلان امتداد للاستراتيجية التي بدأت مع "جراندي باندا"، والتي أعادت العلامة إلى سوق السيارات العائلية الاقتصادية، مشير إلى أن "فاستباك" و"غريزلي" يجمعان بين سهولة التنقل والتصميم العملي مع الحفاظ على هوية فيات المعروفة.

ويعتمد الطرازان على منصة عالمية مشتركة تم تطويرها لتلبية احتياجات العملاء في مختلف الأسواق، مع تقديم شخصيتين مختلفتين تلائمان أنماط استخدام متنوعة.

ويأتي "فاستباك" بتصميم انسيابي رياضي يعزز الطابع الديناميكي للسيارة، إلى جانب مساحة تحميل كبيرة تجعلها مناسبة للرحلات الطويلة والاستخدامات اليومية المتعددة، أما "غريزلي" فينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، مع تركيز واضح على الرحابة والعملية، حيث يوفر مقصورة واسعة ومساحات داخلية مرنة تلبي متطلبات الأسر والرحلات.

وستتوفر السيارتان بمجموعة متنوعة من أنظمة الدفع تشمل المحركات التقليدية والنسخ الكهربائية بالكامل، مع اعتماد تقنيات إضاءة LED حديثة تعكس لغة التصميم الجديدة لفيات.

كما ركزت الشركة على تقديم مقصورة متطورة تعتمد على أحدث الحلول التقنية، مع الاهتمام بجودة الخامات وسهولة الاستخدام، بهدف توفير تجربة قيادة أكثر راحة وملاءمة للحياة اليومية.

ورغم أن طول كل من الطرازين لا يتجاوز 4.5 متر، فإن فيات تؤكد أنهما يقدمان مستويات رحابة وسعة تخزين تنافسية تعد من بين الأفضل في فئتهما، ما يعزز جاذبيتهما في سوق السيارات العائلية.

وتعتزم الشركة إنتاج "فاستباك" و"غريزلي" عبر عدة مواقع تصنيع حول العالم لضمان تلبية الطلب في الأسواق الرئيسية بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، على أن يبدأ طرحهما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2026.

فيات FIAT فيات Fiat فاستباك غريزلي Stellantis

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