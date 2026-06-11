مزودة بقلم وبطارية عملاقة.. أفضل أجهزة لوحية للرسم 2026

يشهد سوق الأجهزة اللوحية المخصصة للإبداع الرقمي تطورا متسارعا، مع تزايد الطلب على أفضل أجهزة لوحية للرسم التي تجمع بين الأداء القوي وتجربة الكتابة والرسم الطبيعية.

وتتميز أفضل أجهزة لوحية للرسم بتوفير تطبيقات احترافية للرسم والتصميم، إلى جانب دعم الأقلام الذكية التي تمنح المستخدم إحساسا قريبا من الرسم على الورق، مع مزايا متقدمة مثل الحساسية العالية للضغط والاستجابة السريعة للحركات الدقيقة.

أفضل أجهزة لوحية للرسم

1. تابلت سامسونج Galaxy Tab S11 Ultra: الأفضل بشكل عام:

يتصدر جهاز سامسونج Samsung Galaxy Tab S11 Ultra قائمة أفضل أجهزة لوحية للرسم لعام 2025، بفضل مواصفاته الرائدة التي تشمل شاشة Dynamic AMOLED 2X قياس 14.6 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج MediaTek Dimensity 9400+ القوي، بالإضافة إلى قلم S Pen المرفق مع الجهاز.

ورغم أن الجهاز يصنف ضمن الفئة مرتفعة السعر، فإنه يقدم إمكانات تجعله قادرا على أداء العديد من المهام التي تنجز عادة عبر الحواسيب المحمولة، كما توفر شاشته العملاقة تجربة ممتازة لمشاهدة الفيديوهات والأفلام أثناء السفر، خاصة مع دعمه لتقنية Wi-Fi 7 التي تضمن سرعات اتصال عالية لبث المحتوى بجودة مرتفعة.

كما تضم البطارية الضخمة بسعة 11600 مللي أمبير إمكانية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 45 وات، ويأتي قلم S Pen مرفقا داخل العلبة، ما يسمح للمستخدم بالبدء في الرسم مباشرة بعد إعداد الجهاز.

كما يتمتع القلم بمقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، إضافة إلى حساسية محسنة تقلل من النقرات غير المقصودة، ويمكن تثبيته مغناطيسيا على الجهاز لشحنه.

ويقدم Galaxy Tab S11 Ultra أداء استثنائيا يجعله قادرا على منافسة أجهزة الحاسوب المحمولة في العديد من المهام الإبداعية.

Galaxy Tab S11 Ultra

2. تابلت OnePlus Pad 3: أفضل تابلت للرسم:

يبرز جهاز OnePlus Pad 3 كخيار منافس يقدم قيمة مرتفعة مقابل السعر، ويأتي الجهاز بشاشة قياس 13.2 بوصة بدقة عالية ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، مدعوما بمعالج Snapdragon 8 Elite وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت.

ويعد هذا الجهاز من بين أفضل أجهزة لوحية للرسم للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء رائد بسعر أقل مقارنة بالأجهزة المنافسة، رغم أن القلم الذكي يباع بشكل منفصل.

OnePlus Pad 3

3. تابلت سامسونج Galaxy Tab S10 FE: أفضل جهاز بتكلفة معقولة:

أما للمستخدمين الراغبين في الاستفادة من مزايا قلم S Pen بتكلفة أقل، فيعد جهاز سامسونج Galaxy Tab S10 FE من الخيارات المميزة.

ويتميز الجهاز بشاشة IPS LCD قياس 10.9 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز، مع بطارية قوية بسعة 8000 مللي أمبير، ما يجعله خيارا مناسبا للطلاب والهواة الذين يبحثون عن أفضل أجهزة لوحية للرسم ضمن الفئة المتوسطة.

سامسونج Galaxy Tab S10 FE

4. تابلت iPad Pro 13 (2025): أفضل تابلت للرسم من آبل:

لا تقتصر المنافسة على أجهزة أندرويد فقط، إذ يواصل iPad Pro 13 (2025) ترسيخ مكانته كأحد أقوى الأجهزة اللوحية المخصصة للأعمال الإبداعية من آبل.

ويعتمد الجهاز على معالج Apple M5 المتطور وشاشة OLED عالية الجودة توفر تجربة بصرية استثنائية للرسم والتصميم وتحرير الصور والفيديو.

كما يدعم قلم Apple Pencil Pro الذي يقدم مزايا متقدمة تعزز من تجربة الرسم الاحترافية، ليكون من أبرز المرشحين ضمن قائمة أفضل أجهزة لوحية للرسم على الإطلاق.

تابلت iPad Pro 13 (2025)

5. تابلت iPad Air 13: أفضل جهاز للهواة والمبدعين:

يبرز iPad Air 13 كخيار مثالي للهواة والمبدعين المبتدئين، حيث يجمع بين الأداء القوي بفضل معالج M2 والسعر الأكثر تنافسية مقارنة بسلسلة Pro.

ويوفر الجهاز تجربة رسم سلسة مع دعم أحدث إصدارات قلم Apple Pencil، ما يجعله من الخيارات الجديرة بالاهتمام عند البحث عن أفضل أجهزة لوحية للرسم التي تجمع بين الإمكانات المتقدمة والتكلفة المناسبة.