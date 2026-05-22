أرخص تابلت في مصر.. السعر والمواصفات

تعد الأجهزة اللوحية تابلت واحدة من أكثر الالكترونيات استخداماً حالياً لما تجمعه بين سهولة الهاتف وتعدد وظائف اللابتوب في جهاز واحد، أضف إلى ذلك خفة وزنها بفضل حجمها المثالي.

رغم ارتفاع أسعار الأجهزة اللوحية “تابلت” يمكنك الحصول على جهاز يعمل بنظام أندرويد مع حجم مثالي بسعر استثنائي يبلغ 3248 جنيهاً مصرياً فقط، ليصبح أرخص تابلت في مصر.

يأتى التابلت من علامة G-Tab موديل T8S، وهو من الفئة الصغيرة الحجم سعة 8 بوصات، وهو حجم مثالي يتيح استخدامه بيد واحدة سواء في التصفح أو الترفيه، أو أي نشاط أخر.

يبلغ حجم شاشة تابلت G-Tab T8S حوالي 8 بوصات، من نوع IPS، مع معالج من نوع Qualcomm T310 بقوة 2.0GHz، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذلكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 14.

ولمحبي التصوير يوفر تابلت G-Tab T8S كاميرا أساسية بدقة 5 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 2 ميجابيكسل.

يمكنك شحن بطارية تابلت G-Tab T8S بسعة 5000 ميللي أمبير، عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C، بجانب ضمان لمدة عام، وغطاء واقي يأتي داخل العبوة.

سعر أرخص تابلت في مصر

يبلغ سعر تابلت G-Tab T8S في مصر حوالي 3248 جنيهاً فقط، ويمكنك الحصول عليه بكل سهولة مع ضمان لمدة عام.