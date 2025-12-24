قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

لن تصدق الأسعار.. أرخص 5 تابلت في مصر 2025

أرخص 5 تابلت في مصر 2025
أرخص 5 تابلت في مصر 2025
شيماء عبد المنعم

أرخص 5 تابلت في مصر تشهد إقبالا متزايدا بين المستخدمين الباحثين عن أجهزة لوحية بأسعار اقتصادية تناسب الدراسة، الترفيه والاستخدام اليومي. 

وفي عام 2025، قدمت السوق المصري مجموعة من الأجهزة اللوحية التي تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب، لتلبي احتياجات المستخدمين المختلفة من تصفح الإنترنت، مشاهدة الفيديو، تشغيل التطبيقات وحتى الدراسة عن بعد، يقدم هذا التقرير لمحة شاملة عن أرخص 5 تابلت في مصر ومميزاتها لمساعدتك على اختيار الجهاز الأنسب.

أرخص 5 تابلت في مصر

إذا كنت تبحث عن أرخص 5 تابلت في مصر تجمع بين الأداء الجيد والسعر الاقتصادي، فأنت في المكان الصحيح، في هذا التقرير نستعرض أرخص 5 تابلت في مصر مع شرح مميزات كل جهاز لمساعدتك في اختيار الجهاز الذي يتناسب مع احتياجاتك، سواء للدراسة، الترفيه أو الاستخدام اليومي، من بينها:

1. تابلت G‑Tab T9 Tablet: 

يعد G‑Tab T9 من أرخص الأجهزة المتاحة في السوق المصري، وهو مثالي للمستخدمين الذين يحتاجون جهازا بسيطا للتصفح ومشاهدة الفيديو وتشغيل التطبيقات الأساسية، يأتي الجهاز اللوحي بذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت و128 جيجابايت، بسعر حوالي 3699 جنيه، ما يوفر تجربة سلسة مع أداء مقبول في الفئة الاقتصادية.

أرخص 5 تابلت في مصر

2. تابلت Honor Pad X7:

يقدم تابلت Honor Pad X7 شاشة كبيرة وتجربة مستخدم جيدة في فئة السعر الاقتصادي، مما يجعله مناسبا لمشاهدة الأفلام وتصفح الإنترنت، بفضل مساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت وذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت مقابل سعر حوالي 4733 جنيه، يوفر أداء مناسبا لتطبيقات الترفيه والاستخدام اليومي.

أرخص 5 تابلت في مصر

3. تابلت TCL Ares TAB 11 FE:

يعد TCL Ares TAB 11 FE خيارا اقتصاديا قويا بشاشة ممتازة وتجربة مشاهدة مريحة، بذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت و128 جيجابايت، بسعر حوالي 4999 جنيه، يوفر مساحة كافية لتخزين الملفات والتطبيقات، مما يجعله مناسبا للاستخدام اليومي ومشاهدة المحتوى وتنزيل التطبيقات الأساسية.

أرخص 5 تابلت في مصر

4. تابلت Lenovo Tab One:

يجمع تابلت Lenovo Tab One بين الأداء الجيد والسعر الاقتصادي، ما يجعله مناسبا للمشاهدة والتعليم والتطبيقات الخفيفة، بذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت و128 جيجابايت وبسعر  السعر: حوالي 5249 جنيه، وهو يوفر مساحة تخزين جيدة وسرعة أداء مستقرة تناسب الاستخدامات اليومية.

أرخص 5 تابلت في مصر

5. تابلت سامسونج Galaxy Tab A9+:

يعد تابلت سامسونج Galaxy Tab A9+ Silver من الخيارات الاقتصادية الموثوقة من علامة سامسونج، مع أداء سلس وتجربة مستخدم سلسة، بذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت و64 جيجابايت مقابل سعر حوالي 6175 جنيه، وهو يوفر توازنا ممتازا بين السعر والأداء، مناسب للتطبيقات اليومية والمحتوى الترفيهي.

أرخص 5 تابلت في مصر
