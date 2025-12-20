قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
صحيفة عبرية: إسرائيل دخلت بحالة استنزاف مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا
برلماني: منتدى روسيا أفريقيا يعزز الاستثمار الصناعي والبنية التحتية للقارة
تكنولوجيا وسيارات

حصاد 2025.. أفضل 5 هواتف بالذكاء الاصطناعي لهذا العام

أفضل هواتف الذكاء الاصطناعي في 2025
أفضل هواتف الذكاء الاصطناعي في 2025
شيماء عبد المنعم

شهد عام 2025 قفزات نوعية في مجال هواتف الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز قدرات المعالجة على الجهاز، والتحرير التوليدي للصور، والمساعدات الذكية إلى مستويات غير مسبوقة. 

من بين ميزات Galaxy AI في سامسونج Galaxy S25 Ultra وأدوات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية في OnePlus 13s، إلى ميزات Gemini Nano Banana في Google Pixel 10، بالإضافة إلى مجموعات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على iQOO 15 وOppo Find X9، أعادت هذه الهواتف تعريف ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية.

أفضل هواتف الذكاء الاصطناعي في 2025

فيما يلي خمسة من أفضل هواتف الذكاء الاصطناعي التي أطلقت في 2025، لكل منها مزيج فريد من الذكاء والأداء:

1. هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra:

ارتقى Galaxy S25 Ultra بتجربة الذكاء الاصطناعي إلى مستوى جديد مع Galaxy AI الموحد، يتيح شريط AI Select تحديد النصوص لمساعد الكتابة أو لمس الصور لتحريرها توليديا، كما تستطيع المعرض إزالة الانعكاسات، تصحيح الظلال، توسيع الصور المقتطعة، وتحريك العناصر بسلاسة، كل هذه الترقيات تجعل الهاتف من أذكى هواتف 2025.

Galaxy S25 Ultra

2. هاتف جوجل Google Pixel 10:


يركز جوجل Pixel 10 على الذكاء على الجهاز باستخدام ميزات Gemini Nano، كما تعرض ميزة Magic Cue معلومات مفيدة من الرسائل والتطبيقات والبريد الإلكتروني دون الحاجة للسحابة، كما يقدم Pixel Journal اقتراحات للتخطيط والتفكير، بينما تجعل Camera Coach، وتفريغ المكالمات، والتحرير الذكي للصور تجربة الاستخدام اليومية أكثر بساطة وذكاء.

جوجل Pixel 10

3. هاتف وان بلس iQOO 15:


يقدم هاتف iQOO 15 مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن OriginOS 6، من AI Note Assist والترجمة الذكية، إلى إدارة المكالمات الذكية ووضع النوم الموفر للطاقة، كما تشمل أدوات الإبداع مثل AI Retouch وImage Expander وReflection Erase لتحسين الصور بسهولة، مما يجعله رفيقا ممتازا يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

هاتف iQOO 15

4. هاتف وان بلس OnePlus 13s:

يركز OnePlus 13s على الذكاء الاصطناعي العملي والخاص، مع ميزات تبسط المهام اليومية بصمت، AI Plus Mind يفهم الأفعال مثل استخراج تفاصيل من الصور إلى التقويم، وAI VoiceScribe يسجل المكالمات ويلخصها، بينما يساعد Call Assistant على ترجمة المحادثات مباشرة، كما يقدم الهاتف أدوات التصوير مثل AI Reframe وAI Best Face 2.0 تنظف التكوينات والتعابير بسهولة.

 

5. هاتف أوبو Oppo Find X9:

يمتد تطبيق الذكاء الاصطناعي في أوبو عبر واجهة ColorOS 16 بشكل واسع، مع ميزات مثل AI Portrait Glow، وAI Mind Space للتخطيط، وAI Summary وAI Writer للإنتاجية، كما يعزز استقرار الشبكة باستخدام AI LinkBoost، ويحسن الصور عبر إزالة الضبابية، وإعادة الإضاءة، وإزالة الانعكاسات، كما تشمل الأدوات الواقعية الترجمة والتعرف على الأشياء، مما يجعل تجربة الذكاء الاصطناعي في هذا الهاتف من أقوى ما تم إطلاقه في 2025.

Oppo Find X9
أفضل هواتف الذكاء الاصطناعي 2025 هواتف الذكاء الاصطناعي 2025 حصاد 2025 هواتف مزودة بالذكاء الاصطناعي هواتف

