أفضل هواتف في 2025 لفئة الكاميرا ضمن الفئة الاقتصادية

وفق تقييمات مجتمع التقنية، يعد Redmi Note 14 خيارًا قويًا لمن يبحث عن كاميرا دقيقة ضمن فئة اقتصادية؛ يشترك في حساسات ممتازة وتجربة تصوير متوازنة مع أداء سلس بسعر دون 10,000 جنية مصري من المستخدمين المحليين.

Motorola Edge 60 Fusion – كاميرا رئيسية بدقة 50 MP

من مراجعة TechRadars النسخة الاقتصادية لاختبار الكاميرا، يقدم Edge 60 Fusion إعدادًا ثلاثي الكاميرات متضمنة عدسة رئيسية 50 ميجابكسل وعدسة Ultra-wide بدقة 13 MP. الصور حادة وتفاصيلها واضحة، رغم فقدان بعض الألوان عند التكبير الزائد.

Google Pixel 9a – أفضل تجربة تصوير قيمة مقابل الأداء

تصنيف Stuff يعطي Pixel 9a المرتبة الأولى في فئة الكاميرا الاقتصادية؛ فالهاتف يجمع بين ذكاء Google AI، كاميرا بدقة 48 MP وتقنيات تصوير متقدمة مثل Night Sight والتصوير الماكرو، كل ذلك بأقل من 500 دولار .

خلاصة تجربة التصوير الذكية والمنخفضة التكلفة

إن كنت تركز على التقاط صور طبيعية بدقة وتفاصيل، فتجربة Google Pixel 9a هي الأفضل، بفضل نظامه الذكي وكاميرته المتقدمة ضمن فئته.

أما إذا رغبت بكاميرا قوية مع أداء شاشة ممتاز، فإن Motorola Edge 60 Fusion يقدم إعدادًا ثلاثيًا متوازنًا جيدًا. وإذا كانت الأولوية للجودة مقابل السعر في السوق المصري، فالـ Redmi Note 14 يوفر أداءً موثوقًا وبسعر جذاب.