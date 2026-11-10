قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
الطاقة والاستثمار على رأس الأولويات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
وزير الخارجية الأوكراني: ندعو إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
مدارس «أجرو» لتكنولوجيا المياه.. التخصصات ونظام الدراسة وفرص العمل
10 مليارات دولار تهدد إسرائيل.. طلبات أسلحة أمريكية بلا تمويل وترامب يهدد بقطع شريان الدعم العسكري
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
من شرم الشيخ إلى أنطاليا.. مصر تعرض تجربتها في التحول الأخضر بمؤتمر COP31
وزير الخارجية الأمريكي: إيران دمرت بلادها بأيديها.. وواشنطن تعمل من أجل مصالح أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على مواجهات الجولة الرابعة في دوري رجال الكرة الطائرة

الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
عبدالله هشام

تقام اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة ضمن منافسات الموسم الجديد لدوري رجال الكرة الطائرة 2026-2027.

في المجموعة الأولى يواجه القناة نظيره وادي دجلة، فيما يلتقي سموحة نظيره 6 أكتوبر، والشرطة أمام الأهلي.

أما المجموعة الثانية تشهد مواجهة الصيد ضد الزمالك، والترسانة ضد إيسترن كومباني، والطيران أمام الجيش.

فيما تشهد المجموعة الثالثة، مواجهة بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، ودلفي ضد هليوبوليس، بتروجت ومصر للبترول.

وفي المجموعة الرابعة يواجه سبورتنج نظيره قارون، والزهور يواجه نظيره الشمس، الجزيرة يلاقي هليوليدو.

جدير بالذكر أنه تم تقسيم فرق الدوري إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة كل من:

المجموعة الأولى: الأهلي، القناة، سموحة، وادي دجلة، الشرطة، 6 أكتوبر

المجموعة الثانية: الزمالك، الطيران، طلائع الجيش، الترسانة، إيسترن كومباني، الصيد

المجموعة الثالثة: بتروجت، الاتحاد السكندري، هليوبوليس، مصر للبترول، دلفي، المقاولون العرب

المجموعة الرابعة: الجزيرة، سبورتنج، الزهور، هليوليدو، الشمس، قارون

الكرة الطائرة الطائرة الأهلي الزمالك دوري الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

هرتسوج

الرئيس الإسرائيلي يعلن بدء أعمال الكنيست الجديد.. 120 نائبًا يؤدون اليمين الدستورية

الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود

السجن 5 سنوات لكاتب جزائري بتهمة سرقة قصة مريضة وتحويلها لرواية حائزة على جونكور

التجارة الخارجية للصين

وصلت إلى 6.67 تريليون دولار.. 20 % نموا في التجارة الخارجية للصين في 10 شهور

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد