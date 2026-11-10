تعرف على مواجهات الجولة الرابعة في دوري رجال الكرة الطائرة

تقام اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة ضمن منافسات الموسم الجديد لدوري رجال الكرة الطائرة 2026-2027.

في المجموعة الأولى يواجه القناة نظيره وادي دجلة، فيما يلتقي سموحة نظيره 6 أكتوبر، والشرطة أمام الأهلي.

أما المجموعة الثانية تشهد مواجهة الصيد ضد الزمالك، والترسانة ضد إيسترن كومباني، والطيران أمام الجيش.

فيما تشهد المجموعة الثالثة، مواجهة بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، ودلفي ضد هليوبوليس، بتروجت ومصر للبترول.

وفي المجموعة الرابعة يواجه سبورتنج نظيره قارون، والزهور يواجه نظيره الشمس، الجزيرة يلاقي هليوليدو.

جدير بالذكر أنه تم تقسيم فرق الدوري إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة كل من:

المجموعة الأولى: الأهلي، القناة، سموحة، وادي دجلة، الشرطة، 6 أكتوبر

المجموعة الثانية: الزمالك، الطيران، طلائع الجيش، الترسانة، إيسترن كومباني، الصيد

المجموعة الثالثة: بتروجت، الاتحاد السكندري، هليوبوليس، مصر للبترول، دلفي، المقاولون العرب

المجموعة الرابعة: الجزيرة، سبورتنج، الزهور، هليوليدو، الشمس، قارون