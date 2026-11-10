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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل أو المشاركة في حرب إيران

كوريا الجنوبية تؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل أو المشاركة في حرب إيران
كوريا الجنوبية تؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل أو المشاركة في حرب إيران
أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم /الثلاثاء/، مجددا التزامها بمبدأ عدم التدخل أو المشاركة في حرب إيران، وذلك بعدما حثت طهران سول على إبقاء قواتها البحرية بعيدة عن الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلنت الوزارة- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)- أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مهمة "وحدة تشونغهاي" مع الحفاظ على مبدأ الحياد في النزاع، وذلك بهدف حماية المواطنين الكوريين الجنوبيين والحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلاد.. مشيرة إلى أن الحكومة على تواصل مع إيران والدول الأخرى المعنية بهذا الشأن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال، أمس /الإثنين/، إنه ينبغي على كوريا الجنوبية الامتناع عن إرسال قواتها العسكرية إلى المنطقة لتنفيذ عمليات بحرية محددة تهدف إلى المساعدة في إعادة فتح المضيق، حيث إن الأمر أصبح معقدا بما فيه الكفاية.

وأشار بقائي إلى أن العلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران طويلة الأمد تعود إلى أكثر من 60 عاما، كما حذر سول من أن تكون شريكة في العدوان العسكري.

وكانت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج قد وافقت على مقترح لتوسيع نطاق مهمة "وحدة تشونغهاي" ليشمل المياه الواقعة جنوب سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز، وذلك في أعقاب أشهر من الضغوط من جانب واشنطن للمساعدة في تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي الحيوي.

وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية حرب إيران إعادة فتح مضيق هرمز

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