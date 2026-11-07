يوم الوفاء.. منطقة القاهرة للكرة الطائرة تكرم جدة وعمة حمزة عبدالكريم نجم برشلونة

حرصت منطقة القاهرة للكرة الطائرة، على تكريم عفاف غنيم والتي أنجبت لمصر نجوم في مجال الرياضه وهم :

المهندس محمد عبد الكريم نجم النادي الأهلي في الكرة الطائرة وكابتن منتخب مصر للشباب في بطولة العالم بالقاهرة سنة 1990.

كما أنجبت الإعلامية كابتن مني عبد الكريم كابتن النادي الأهلي والمنتخب القومي للكرة الطائرة وأمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائره ، والكابتن يسرا عبد الكريم لاعبة النادي الأهلي والمنتخب القومي سابقا ، وعضو قطاع التدريب في النادي الأهلي والمنتخب القومي.

ومن الأحفاد أيضا نجم كرة القدم المصرية الكابتن حمزة عبد الكريم لاعب نادي برشلونة والمنتخب الوطني.

وأيضا الكابتن محمد رامي الدياسطي لاعب النادي الأهلي ومنتخب النشائين، وأيضا اللاعبة خديجة رامي الدياسطي صانعة العاب النادي الأهلي والمنتخب القومي للناشئات، وحاصلة على أحسن صانعة العاب في البطولة العربية في الأردن 2026.

وكذلك تكريم حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ، ومنى عبدالكريم أمين الصندوق بالاتحاد وعماد نوار المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الطائرة للسيدات، وذلك على هامش نهائي بطولة القاهرة لمرحلة ١٧ ناشئات.