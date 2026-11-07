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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد العاصمة يتحدى صن داونز بحثا عن لقب ثان في السوبر الأفريقي

السوبر الأفريقي
السوبر الأفريقي
حسام الحارتي

يخوض اتحاد العاصمة الجزائري مباراة قوية في رحلة البحث عن لقب قاري جديد، عندما يحل ضيفًا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، غدًا الأحد، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، ضمن كأس السوبر الأفريقي، متسلحًا بذكرى تتويجه بنسخة 2023 على حساب الأهلي.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لجنوب أفريقيا، ويقودها تحكيميًا الموريتاني دحان بيده، ويحصل الفائز على 500 ألف دولار، مقابل 250 ألفًا للوصيف، على أن تُحسم المواجهة بركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وحجز صن داونز مقعده في المباراة بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، إثر تفوقه على الجيش الملكي المغربي 2-1 في مجموع مباراتي النهائي، فيما توج اتحاد العاصمة بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية بعد نسخة 2023، بفوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح 8-7، بعد تعادل الفريقين 1-1 في مجموع المباراتين.

ويطمح الفريق الجزائري في تكرار سيناريو 2023، حين تغلب على الأهلي بهدف دون رد، بينما يسعى صن داونز، بطل نسخة 2017 على حساب مازيمبي الكونغولي، إلى إضافة لقب ثانٍ في المسابقة إلى خزائنه.

والتقى الفريقان مرتين من قبل على المستوى القاري، وكان التفوق فيهما من نصيب صن داونز، بعدما فاز 1-0 في الجزائر، ثم جدد انتصاره 2-1 على أرضه، ضمن دور المجموعات من دوري الأبطال موسم 2019-2020.

ويخوض صن داونز اللقاء في خضم موسمه المحلي، بعدما توّجه بالفوز بكأس «إم تي إن 8» الشهر الماضي، ويتصدر حاليًا ترتيب الدوري بعد مرور عشر جولات، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن أورلاندو بايرتس الذي يملك مباراة مؤجلة.

ويعاني صن داونز من خيبة الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، عقب خسارته أمام ويلييت الأنجولي في الدور التمهيدي الثاني بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

اتحاد العاصمة الجزائري ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ملعب لوفتوس فيرسفيلد كأس السوبر الإفريقي

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