الموريتاني دحان بيدا حكما لمباراة السوبر الأفريقي بين صنداونز واتحاد الجزائر

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الموريتاني دحان بيدا حكما لمباراة كأس السوبر الإفريقي بين فريقي صنداونز الجنوب إفريقي واتحاد الجزائر.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي غدا على ملعب "لوفتوس" في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، بين صنداونز بطل دوري أبطال إفريقيا، واتحاد الجزائر بطل كأس الكونفدرالية.

ويعاون دحان بيدا في إدارة المباراة كل من السنغالي جبريل كامارا، والكاميروني إلفيس جاي نوبوي، والحكم الرابع الموريتاني عبد العزيز بوه.

ويتواجد في غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" كل من الموريتاني باباكار سار، ويعاونه الكاميرونية كارين أتيزامبونج، والسوداني عبد العزيز أحمد.