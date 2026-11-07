تشكيل المصري لمواجهة مصر المقاصة في كأس مصر

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، في إطار سعي الفريق البورسعيدي لحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

جاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: مصطفى العش، باهر المحمدي، محمد مخلوف، كريم العراقي.

خط الوسط: محمد شكري، عبد الله الزيات، أحمد القرموطي، ياسين الملاح.

خط الهجوم: كريم بامبو، أحمد شرف.

وعلى مقاعد البدلاء، يتواجد كل من عصام ثروت، حسين علي، صلاح محسن، عميد صوافطة، مصطفى أبو الخير، علي سليمان، يوسف الجوهرى، محمد هاشم، وعبد الرحيم دغموم.

ويدخل المصري اللقاء بطموح تحقيق الانتصار وتأكيد جدارته بالمنافسة على لقب كأس مصر، في ظل رغبة الجهاز الفني في مواصلة المشوار بالبطولة وتجنب المفاجآت أمام مصر المقاصة.