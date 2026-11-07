حسين عبد اللطيف يعلن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين في كأس العالم

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أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم مواليد 2009، القائمة النهائية للمنتخب في منافسات كأس العالم، تحت 17 عامًا، المقرر انطلاقها في قطر يوم 19 نوفمبر الحالي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال، حيث يستهل مشواره بمواجهة اليونان يوم 19 نوفمبر، قبل مواجهة قطر يوم 22 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات بمواجهة بنما يوم 25 من الشهر نفسه.

وجاءت قائمة المنتخب، التي أعلنها عبداللطيف مكونة من 21 لاعبًا، وهم:

في حراسة المرمى: مالك عمرو، محمد عبيد وعبدالعزيز محمود.

في خط الدفاع:- محمد السيد، آدم يوسف، أمير حسن، عادل علاء، عزت عبد المعز ومحمد جمال.

في خط الوسط:- أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، سيف كريم، يوسف عبد الله، دانيال تامر، زياد سعودي، أحمد صفوت وأدهم حسيب.

في خط الهجوم: -خالد مختار، أمير أبو العز، خالد محمود وعبد العزيز خالد.